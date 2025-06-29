基市新住民生活適應輔導班 提供托育服務讓學員更安心

基隆市政府民政處開辦「新住民生活適應輔導」系列課程，即日起受理報名，市府大門口的跑馬路資訊，秀出多種語文的報名資訊，廣邀來自各國新住民免費上課，快速適應在地生活。民政處同時提供托育服務，讓新住民學員無後顧之憂。

民政處今天表示，為了協助新住民朋友快速適應在地生活、認識台灣文化，規畫在9月2日至10月3日開辦「新住民生活適應輔導」系列課程，即日起開始受理報名，上課地點在愛家社區關懷中心（愛四路45號4樓），全程免費 。

有意參加的本市新住民，可攜帶居留證或身分證影本、1張照片，前往各區戶政事務所或民政處戶政科填寫紙本報名表，也可點選雙語線上表單（https://forms.gle/c9piZAVeZf3871Kx5）完成報名。

民政處長呂謦煒說，這套課程是專為基隆新住民量身打造，透過一系列貼近生活的活動與課程，協助新住民更深入認識台灣、融入基隆，並拉近親子間與在地社會的距離。每名學員可依實際參與課程時數，申請取得歸化我國國籍所需上課時數證明 。