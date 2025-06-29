游泳池AI系統防溺 業者支持但盼降低誤判啟動警報困擾
中央體育署將施行「訓檢合一」政策後，全國救生員發證數下降，泳池救生員人力吃緊。因為業界「搶人」，救生員時薪逐步喊價調漲。部分泳池引進AI系統防溺，營運業者認為可行，只是若系統誤判，全場發出警報聲也很困擾，未來如果能更「智慧」一點會更好。
新北市議員戴湘儀表示，中央體育署2019年起統一辦理救生員證照考核，施行兩證（泳池、開放）合一及「訓檢合一」政策，依據監察院資料發現，自此之後全國救生員發證數出現斷崖式下降，2023年發證數僅728人，造成全國救生員人力短缺，水域安全急需中央及地方一起想辦法解決。
基隆市水上救生安全協會每年仍舉辦救生員訓練班，訓練科目包括靜水救生訓練（游泳池）、激流救生訓練（河川）、海洋救生訓練（充氣式快艇、救生板）及急救訓練（CPR、AED），及格並實習完畢者核發中華民國水上救生協會救生員證照，若要執業，須另行參加體育署泳池救生員檢定，取得體育署泳池救生員證照。
基隆市水上救生安全協會總幹事張敏慧表示，今年的訓練班剛結束，有14人報名參加。觀察發現每年報名人數呈下降趨勢，可能也大環境及人口數減少有關。
基隆市立游泳池是基隆最大的室內游泳池，目前委由采堤運動休閒管理顧問公司負責營運。執行長孫國昌說，考量營運據點開放時間差異，目前救生員是正職搭配時薪制執勤。近年確實有人力荒，因此出現「搶人」情況，你時薪250元，我就270元，甚至開價300元，一路往上加。
孫國昌說，市立游泳池救生勤務除了人力難覓，內規的限制也是包袱。比如有時要從他據點調派救生員來執勤，因為不再合約細則名單內，就會有點阻礙。其實具有體育署該發的證照人員執勤最要困擾，希望能盡量減少行政干擾，共同保障泳客安全。
游泳池導入A1系統輔助救溺，孫國昌認為可行。他說，已有同業營運據點建置防溺系統，輔助救生員觀察場內動態，就他所知有出現系統太敏感的問題，誤判發出警報聲，會造成管理方和泳池的困擾，如果要廣泛建置，系統應該再優化。
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