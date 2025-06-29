羅大佑「童年」靈感宜蘭老樹 患褐根病死亡鋸除

宜蘭文化景觀「宜蘭醫院老樹群」相傳是歌手羅大佑創作「童年」靈感，老樹群1顆樟樹因褐根病死亡，宜蘭縣府舉辦環境教育鋸斷這顆樟樹，留下一段樹頭，規劃以牌面透過文字紀念。

位於國立陽明交通大學附設醫院新民院區周遭的老樹群，相傳羅大佑童年時曾在此玩耍長大，更是他創作名曲「童年」的靈感來源。宜蘭市公所於2013年在當地開闢「92號道路」，開放汽機車通行後，引起護樹人士關切，外界擔心車輛廢氣可能傷害老樹群，發起保護老樹群活動。

宜蘭縣政府於2014年1月28日將「宜蘭醫院樟樹群」登錄為文化景觀，後續修正公告為「宜蘭醫院老樹群」，市公所也公告禁止車輛通行，經舉辦票選後，將老樹廣場命名為「陽明老樹廣場」。

老樹群中1顆樟樹因罹患俗稱「樹癌」的褐根病於近期死亡，宜蘭縣樹藝景觀所今天表示，為避免老樹腐朽或因天災因素而倒塌，危害公眾安全，4月1日現場會勘後已確定移除。

樹藝所指出，宜蘭縣農業處27日在陽明老樹廣場舉辦環境教育活動，邀集學子及長者認識老樹群的保留脈絡，並透過五感體驗活動認識老樹群的生態特色。

另外，活動中並說明影響樹木健康的因子，了解枯立木移除的目的，並觀察樹木移除過程，最後透過手作活動，將老樹木料製作為生活小物，延續老樹群的價值。