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台東縣府與卡大地布部落締盟 支持知本光電派到場抗議
台東知本光電案因部落抗爭終止，縣府今日與知本「卡大地布部落」簽署「活化利用縣有土地計畫合作備忘錄」，依循原住民族基本法及部落章程，未來雙方共同推動200公頃縣有地，朝生態、文化、碳匯及休閒等方向發展。簽約儀式上，支持光電派人士到場表達不滿，質疑簽約共管未獲部落共識，部落強調，依據部落會議提案辦理。
縣長饒慶鈴表示，此次合作展現政府對原住民族傳統領域權益的尊重，透過合作，讓這片土地的美麗與珍貴，被更多人理解與認識。
台東縣府曾與開發商簽約在知本規畫161公頃「太陽能光電園區」，後因卡大地布部落抗爭，法院以未經部落同意為由，判決撤銷開發許可。
今日縣長饒慶鈴與卡大地布部落代表林茂盛簽署文件，雙方共同推動卡大地布部落傳統領域土地的合理運用，範圍涵蓋台東市建康段、建國段及建業段等多筆縣有土地，面積逾200公頃。
財政處長章正文解釋，合作意向書在於重新定義土地價值，未來所有的投資開發必須符合生態、文化、碳匯及休閒遊憩等項原則，除部落居民外，土地包含濕地，也歡迎野鳥協會及林業保育署人員加入，持開放態度面對未來規畫。
支持光電案的部落族人到場表達不滿，並質疑少數人決定與縣府共管，過程不夠公開及透明，台東縣每年用電量約1100百萬度，核三廠已經除役，台東需要綠能發電，要求落實部落諮商規定。
代理拉罕（領袖）、台東縣議員陳政宗回應，光電案停止後，去年7月部落會議決議與縣府合作，後續召開十幾次幹部會議，並於上月底擬定合作架構，沒有預設立場，每種聲音都會聽，歡迎部落族人一起坐下來討論。
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