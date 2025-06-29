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花蓮慶豐活動中耐震力不足 鄉公所7月修繕造福8千村民
花蓮吉安鄉慶豐村人口近8千人，不過慶豐活動中心建築約40年歷史，鄉公所除了2年前在對面新建建物外，今年考量花蓮地震頻繁，舊棟建物耐震係數不足且有使用需求，經縣府140萬元經費挹注，7月1日將啟動耐震補強工程，預計3個月後完工。
慶豐舊棟活動中心於1985年興建，提供社團活動使用，隨著村內社團愈來愈多，整體空間與設備已不敷使用，加上沒有無障礙設施，鄉公所3年前花費約1600萬元經費，在舊建物對面興建全新的活動中心，隔年完工啟用。
鄉公所考量活動中心舊有建築仍有使用需求，但建物耐震係數不符合現在規定，因此決定透過「擴柱工法」，提升建築結構耐震係數，工期約90個工作天，預計9月底至10月初完工。
不過，有村民擔心工程期間有大型車輛進出，影響鄰近住戶騎電動車的安全，鄉公所表示，已要求施工單位提前公告進出時間，並強化現場交通指引與安全管理，屆時大型機具會配合社區既定活動結束後進場，期間將設置圍籬，落實防塵、防噪等措施。
鄉長游淑貞表示，鄉公所近年因應社區發展需求，陸續新建太昌、勝安、稻香、南昌、光華、慶豐等6棟活動中心，同時盤點轄內社區活動中心建築安全，針對1990年前蓋完的活動中心評估耐震力，先後完成福興、仁安、仁和、永興等4座活動中心耐震補強工程。
游淑貞感謝鄉代會支持鄉公所，投入社區公共建築建設，若慶豐舊棟活動中心內部設施有修繕的需求，鄉公所會在工程竣工後另行規畫評估。
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