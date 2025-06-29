快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

聽新聞
0:00 / 0:00

影／羅大佑「童年」宜蘭老樹群傳悲歌 百年樟樹遭鋸斷讓人不捨

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，2014年是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，2014年是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭。記者戴永華／攝影

知名創作歌手羅大佑童年曾住在宜蘭醫院附近，老樹成為他日後創作元素。2013年因為開路的護樹行動，老樹群隔年初依文資法公告保護，成為台灣首例以老樹登錄為文化景觀的個案，未料其中1株近百年老樟樹罹患「樹癌」，日前縣府評估後忍痛鋸斷，讓人感到不捨。

國立陽明交通大學附設醫院老院區，前身是宜蘭醫院，羅大佑與從醫的父親曾住在宿舍，玩耍長大，日後他創作膾炙人口「童年」歌曲，詞中「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天…」，靈感背景源於這裡，老樹下至今仍有蟬鳴聲，自然綠意又具有文化歷史。

2013年，宜蘭市公所計畫移植老樹群，開闢92號道路，引起護樹人士關切及各界聲援，6000多人連署為老樹請命，居民依據文化資產保存法申請登錄為文化景觀，獲文資委員全體審議通過，縣政府2014年1月28日公告，「宜蘭醫院樟樹群」登錄文化景觀，做為人行步道。

老樹登錄為文化景觀的全國首例，國人關注，後經票選命名「陽明老樹廣場」，11株列管有案的老樹得以倖存，其中以老樟樹為主，還有榕樹、小葉欖仁等。根據當地耆老表示，有些老樹於1904年即已存在，不過依照縣府調查，至少都有80幾年。

廣場老樹底下好乘涼，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處；未料最近靠近崇聖街入口老樟樹，罹患俗稱「樹癌」褐根病，幾個月來樹葉枯黃，新葉長不出來，曾挖開土壤投藥及消毒，但搶救無效。其實，老樟樹旁有棵未列管的榕樹去年因褐根病連根拔除，病菌可能擴散到樟樹。

市公所請求宜蘭縣政府樹藝景觀所協助，樹藝所表示，評估老樹根部已腐爛，有鑑於日前逢甲大學發生路樹倒塌，造成碩士男學生身亡及女學生受傷，颱風季節之前更不得不審慎處理病危老樹，人命與樹命都很珍貴，最後只好忍痛於上周五鋸樹，近百年的老樟樹走入歷史。

宜蘭醫院老樹後援會在臉書貼出「老樹悲歌」告別會貼文，說明無法挽救的遺憾與難過。樹藝所表示，目前留有一段樹頭，將以文字詩詞做紀念，也做為環境教育與文史教育之用。

老樟樹頭及樹屑飄出香氣，路過民眾被香味吸引，驚訝「老樹怎麼不見了」覺得可惜；但也人認為樹生病了不處理，難免會有危險。

「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處，2014年依文資法公告保護，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，2014年是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，民眾不捨拍照留念。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，2014年是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，民眾不捨拍照留念。記者戴永華／攝影
知名創作歌手羅大佑《童年》歌曲中的老樹群，因罹患「樹癌」褐根病，右邊未列管的榕樹去年生病連根拔起，左邊的老樟樹也染病，最近被鋸斷只留樹頭，讓人感到不捨。圖／本報資料照
知名創作歌手羅大佑《童年》歌曲中的老樹群，因罹患「樹癌」褐根病，右邊未列管的榕樹去年生病連根拔起，左邊的老樟樹也染病，最近被鋸斷只留樹頭，讓人感到不捨。圖／本報資料照
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，2014年是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，2014年是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭。記者戴永華／攝影
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書
「陽明老樹廣場」11株列管有案老樹群，是台灣以老樹登錄為文化景觀的首例，未料其中一株近百年的老樟樹最近染病，遭鋸斷只剩下樹頭，讓人感到不捨。圖／翻攝宜蘭醫院老樹後援會臉書

護樹 宜蘭

延伸閱讀

CP值平價美食！ 宜蘭「新久記烤鴨」燒臘便當轉型烤鴨快炒店 餐點份量都很大、也有無負擔「小份鴨」

免費吃冰+拜拜求發財！ 宜蘭壯圍「冰棒土地公」太佛心 最新打卡神地標，還請你冰棒吃到飽

宜蘭特教學校親師生組龍舟隊 划出自信與榮耀

搞大烏龍！4年前罰單再開一次？宜蘭警方致歉同批162件撤單

相關新聞

影／羅大佑「童年」宜蘭老樹群傳悲歌 百年樟樹遭鋸斷讓人不捨

知名創作歌手羅大佑童年曾住在宜蘭醫院附近，老樹成為他日後創作元素。2013年因為開路的護樹行動，老樹群隔年初依文資法公告...

廣角鏡／安通鐵馬驛站 花東縱谷新亮點

於花東縱谷的台鐵安通火車站1924年設站，2007年3月30日因鐵路截彎取直裁撤後，轉為鐵馬站，交通部斥資整修，「安通鐵...

基隆捷運工程經費還在等 細部設計標案先行

基隆捷運基本設計工程經費6月三度送工程會審查，新北市與基隆市日前達成「細設先行」共識，上月公告啟動基隆捷運SB16到SB...

咬傷童咬死貓混種惡犬藏山上？ 花蓮縣府曝若沒入不交狗下場

花蓮縣一名梁姓飼主飼養多犬，接連發生咬死鄰居貓咪、咬傷8歲男童事件，前晚遛狗時又發生4犬攻擊黑狗及其飼主情事，縣府登門調...

基隆寵物銀行啟用功能升級 犬舍寬敞互動、開放式貓屋

全新落成的基隆寵物銀今天開幕啟用，共有兩棟建物，最多可收容150隻犬隻與50隻貓隻，功能設施全面升級，提供更完善的照護空...

騎遇安通驛站 百年老站華麗變身花東縱谷新亮點

位於花東縱谷的台鐵安通火車站於1924年設站，鐵路改線後裁撤轉型為鐵馬站，交通部花東縱管處斥資整修，百年老站華麗轉身「安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。