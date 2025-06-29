影／羅大佑「童年」宜蘭老樹群傳悲歌 百年樟樹遭鋸斷讓人不捨

知名創作歌手羅大佑童年曾住在宜蘭醫院附近，老樹成為他日後創作元素。2013年因為開路的護樹行動，老樹群隔年初依文資法公告保護，成為台灣首例以老樹登錄為文化景觀的個案，未料其中1株近百年老樟樹罹患「樹癌」，日前縣府評估後忍痛鋸斷，讓人感到不捨。

國立陽明交通大學附設醫院老院區，前身是宜蘭醫院，羅大佑與從醫的父親曾住在宿舍，玩耍長大，日後他創作膾炙人口「童年」歌曲，詞中「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天…」，靈感背景源於這裡，老樹下至今仍有蟬鳴聲，自然綠意又具有文化歷史。

2013年，宜蘭市公所計畫移植老樹群，開闢92號道路，引起護樹人士關切及各界聲援，6000多人連署為老樹請命，居民依據文化資產保存法申請登錄為文化景觀，獲文資委員全體審議通過，縣政府2014年1月28日公告，「宜蘭醫院樟樹群」登錄文化景觀，做為人行步道。

老樹登錄為文化景觀的全國首例，國人關注，後經票選命名「陽明老樹廣場」，11株列管有案的老樹得以倖存，其中以老樟樹為主，還有榕樹、小葉欖仁等。根據當地耆老表示，有些老樹於1904年即已存在，不過依照縣府調查，至少都有80幾年。

廣場老樹底下好乘涼，除了是人行步道，也是醫院病人或民眾散步休閒的好去處；未料最近靠近崇聖街入口老樟樹，罹患俗稱「樹癌」褐根病，幾個月來樹葉枯黃，新葉長不出來，曾挖開土壤投藥及消毒，但搶救無效。其實，老樟樹旁有棵未列管的榕樹去年因褐根病連根拔除，病菌可能擴散到樟樹。

市公所請求宜蘭縣政府樹藝景觀所協助，樹藝所表示，評估老樹根部已腐爛，有鑑於日前逢甲大學發生路樹倒塌，造成碩士男學生身亡及女學生受傷，颱風季節之前更不得不審慎處理病危老樹，人命與樹命都很珍貴，最後只好忍痛於上周五鋸樹，近百年的老樟樹走入歷史。

宜蘭醫院老樹後援會在臉書貼出「老樹悲歌」告別會貼文，說明無法挽救的遺憾與難過。樹藝所表示，目前留有一段樹頭，將以文字詩詞做紀念，也做為環境教育與文史教育之用。