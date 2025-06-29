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基隆捷運工程經費還在等 細部設計標案先行

聯合報／ 記者葉德正游明煌／連線報導

基隆捷運基本設計工程經費6月三度送工程會審查，新北市與基隆市日前達成「細設先行」共識，上月公告啟動基隆捷運SB16到SB22站細部設計標案，已有廠商投標，預計7月評選。民代說，汐東、基隆系統整合要一起啟動，串連北市大稻埕的民生汐止線也不要再拖，盼中央早日核定，別讓汐止人再等了。

串連雙北與基隆的捷運路線，目前捷運汐東線已動工，基隆捷運由新北市府主責，去年完成基本設計，不過基本設計工程經費審議提送中央後，目前仍在審核。

侯友宜5月到基隆與基隆市長謝國樑溝通，原則會在行政院核定經費697億元內，優先辦理「全線高架段土建工程細部設計、全線機電系統及軌道工程」等採購案，後續將再與中央協商調整計畫總經費。

市議員張錦豪指出，汐東捷運因與基隆捷運有共軌部分，系統整合要及早一起規畫，汐止與基隆是共同生活圈，不管是哪一條市府都要加速進行。市議員白珮茹則說，汐東捷運線要真正要發揮效果，還是要有民生汐止線串連到台北大稻埕，還是希望中央趕快核定民汐線

基市府交通處長陳耀川表示，現在招標策略已定，因為希望基隆捷運南港到八堵如期在10年內完工，細部設計好了之後，從南港到八堵全線的機電、軌道會一次性發包。基隆捷運非汐東段的新北段、基隆段會共同設計、共同發包、同時通車，這是一個大原則。

汐東線 民汐線 基隆捷運

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