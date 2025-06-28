咬傷童咬死貓混種惡犬藏山上？ 花蓮縣府曝若沒入不交狗下場

花蓮縣一名梁姓飼主飼養多犬，接連發生咬死鄰居貓咪、咬傷8歲男童事件，前晚遛狗時又發生4犬攻擊黑狗及其飼主情事，縣府登門調查，已被列管又再度逞凶的黃色混種犬不在家。縣府表示全案還在釐清，不排除沒入，若飼主拒不交狗，最高可處30萬元代金。

梁男住在秀林鄉銅門村，飼養1隻惡霸及4隻混種犬，去年8月他的狗咬死鄰居貓咪，今年4月又咬傷同村一名路過8歲男童，導致男童腳部縫16針。前晚梁與友人帶4犬到村內河堤遛狗，梁姓女子及其飼養黑狗遭攻擊，人狗均被咬傷，黑狗嚇得全身發抖。

村民對於梁男的狗多次發生攻擊事件非常氣憤，也擔心村內學童上下學路過安全；有村民質疑，縣府雖稱不排除沒入，但咬人惡犬已被梁男藏起來。

花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮表示，今年4月獲知男童遭梁男的狗咬傷，後來才得知去年發生3狗咬死貓事件，調查認定梁男飼養的一隻惡霸、兩隻疑似混比特犬的混種狗有攻擊行為，均被列管，本月17日已將行政處分書送到梁家。

周黃得榮說，前晚事發現場沒有監視器畫面或其他影像，據受害女子說法，當時梁的一隻黃色混種犬和她的狗發生衝突，她上前救狗，其他3隻狗又來圍攻，她也不清楚自己被哪一隻狗咬傷，現待警方做完筆錄釐清是哪幾隻狗所為，下周將優先處理，不排除加重處罰並沒入。

周黃得榮表示，昨天防疫所上門調查原本要扣狗，但現場沒看到，主人表示已移到山上。若決定沒入但飼主拒不交狗，依照行政執行法每隻可處以代金5000元到30萬元，會審酌案情，並與法制單位討論如何處理。

此外，梁男飼養具攻擊性犬隻，卻未依規定做好防護，可開罰3萬到15萬元，飼主違反動保法部分會再評估，若情節嚴重不排除禁止養狗。