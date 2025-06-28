基隆寵物銀行啟用功能升級 犬舍寬敞互動、開放式貓屋
全新落成的基隆寵物銀今天開幕啟用，共有兩棟建物，最多可收容150隻犬隻與50隻貓隻，功能設施全面升級，提供更完善的照護空間。犬舍提供更寬敞的活動欄位，讓犬隻能自在行動與互動；貓舍則採多隔間設計，部分貓隻經檢查後可自由活動於開放式貓屋，營造更具彈性的生活空間。
基隆市寵物銀行位於七堵區，自民國88年起為流浪動物的收容處所。為提升收容量能與收容品質，市府於106年啟動整建計畫，108年發包、112年竣工，但因原廠商施工品質不良且未改善驗收缺失，最終於112年終止契約，113年重啟缺失改善工程，今年初完成驗收。
全新落成的寵物銀行共有兩棟建物，最大可收容150隻犬隻與50隻貓隻，功能設施全面升級，提供更完善的照護空間。
副市長邱佩琳、市府產發處長蔡馥嚀及議員等出席開幕儀式，邱佩琳說，改建後大幅改善犬舍地坪與排水系統，提升整體環境安全與舒適度，犬舍設計上也提供更寬敞的活動欄位，讓犬隻能自在行動與互動；貓舍則採多隔間設計，部分貓隻經檢查後可自由活動於開放式貓屋，營造更具彈性的生活空間，提供更人道的照護條件。
動保所長陳柏廷表示，期望透過寵物銀行的功能轉型，讓更多人認識、參與並支持動物保護行動。
市議員陳冠羽表示，肯定產發處積極處理前廠商遺留的多項缺失，但新建的寵物銀行冬天仍需用煤爐保暖。供電系統也未改善，電力問題仍急需解決。建議可參考其他縣市評估委託專業民間團隊執行部分業務。
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