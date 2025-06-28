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基隆寵物銀行整建後重新啟用 功能設施升級

中央社／ 基隆28日電

基隆市政府今天表示，基隆寵物銀行歷經環境整建，今天重新啟用，功能設施全面升級，提供更完善的流浪動物照護空間。

基隆寵物銀行位於七堵區，自民國88年起，就是全市流浪動物的收容處所。為提升收容量能與品質，市府斥資新台幣1.23億元整建環境，工程於民國109年10月開工，廠商於112年1月申報竣工；市府之後辦理初驗，有147項缺失需要改善，廠商逾期未改善完畢，市府於同年10月31日與廠商終止契約。113年，市府重啟缺失改善工程，並於今年初完成驗收。

市府發布新聞稿指出，寵物銀行整建過程歷經波折，重新啟用後，共有2棟全新建物，最多可收容150隻犬與50隻貓，大幅改善犬舍地坪與排水系統，提升整體環境安全與舒適度；貓舍也採多隔間設計，部分貓隻經檢查後可自由活動於開放式貓屋，營造更具彈性的生活空間，提供更人道的照護條件。

市府呼籲市民踴躍認養，共同守護流浪動物的福祉，落實「認養不棄養」。並表示，「認養不棄養」不只是口號，而是對生命的尊重與責任，期望透過寵物銀行的功能轉型，讓更多人認識、參與並支持動物保護行動。

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