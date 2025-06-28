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騎遇安通驛站 百年老站華麗變身花東縱谷新亮點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，今天啟用。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，今天啟用。圖／縱管處提供

位於花東縱谷的台鐵安通火車站於1924年設站，鐵路改線後裁撤轉型為鐵馬站，交通部花東縱管處斥資整修，百年老站華麗轉身「安通鐵馬驛站」今天啟用，在玉富自行車道沿線提供休憩、衛浴等服務，未來將引商招租，盼成為花蓮南區觀光新亮點。

花東縱谷國家風景區管理處今天舉辦「安通鐵馬驛站」剪綵典禮，縣議員鍾素政、安通溫泉觀光協會理事長程文鎰等人都到場。縱管處表示，驛站原本是火車站，因為鐵道路線截彎取直裁撤，縱管處配合交通部環島自行車路網政策規畫為自行車道，持續更新改善設施。

安通鐵馬驛站為兩層樓建物，縱管處保留原有特色，二樓規畫為眺望賞景平台，一樓提供休憩、公廁、淋浴服務，戶外有停車空間、充電椿、懷舊月台等，啟用後進入招租期，盼引進具經營能力、有創意的團隊，串連周邊部落規畫深度遊程，不管是外地遊客，或者到玉富自行車道慢跑、散步的在地民眾，都能愜意使用。

縱管處長許宗民說，花東沿線有部分小火車站隨社會變遷而裁撤或廢棄，透過修繕，轉型觀光服務。安通鐵馬驛站的重啟使用，有助提升花東自行車族騎行路線完整性，提供更友善、便利的旅遊體驗。

他表示，安通鐵馬驛站的整修重啟不只服務再提升，更可串接成森林溫泉到板塊騎遇43-1的多元自行車路線，始於花蓮縣光復車站，終點在東里驛站，總長71.4公里，沿途飽覽森林、田園、稻浪等風光，將成縱谷觀光一大亮點。

花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，今天啟用。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，今天啟用。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，二樓規畫有賞景平台，可眺望縱谷美景。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，二樓規畫有賞景平台，可眺望縱谷美景。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，二樓有賞景平台。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，二樓有賞景平台。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，今天啟用。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處整修閒置的花蓮安通火車站，變身成「安通鐵馬驛站」，提供遊客友善舒適的休憩場域，今天啟用。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處處長許宗民期望，安通鐵馬驛站的重新啟用將成為在地觀光新亮點。圖／縱管處提供
花東縱管國家風景區管理處處長許宗民期望，安通鐵馬驛站的重新啟用將成為在地觀光新亮點。圖／縱管處提供

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