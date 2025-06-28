基隆捷運工程經費還在等中央 細部設計已有人投標

基隆捷運進度各界關注，目前基本設計工程經費已在16日第三次送工程會審查，新北市與基隆市日前達成共識採「細設先行」，上月公告啟動基隆捷運SB16到SB22站細部設計標案，本月24日截止，已有廠商投標，預計7月完成評選。地方民代直言，汐東、基隆系統整合要一起啟動，另串聯北市大稻埕的「民生汐止線」也不要再拖，盼中央早日核定，別讓汐止人再等了。

串聯雙北與基隆的捷運路線，目前「捷運汐東線」已經動工，「基隆捷運」由新北市政府主責，已在2024年完成基本設計，不過基本設計工程經費審議提送中央後，目前仍在審核。

新北市長侯友宜今年5月赴基隆市府與基隆市長謝國樑溝通，定調基隆捷運將採「細設先行」縮短時程，原則會在行政院核定經費697億元內，優先辦理「全線高架段土建工程細部設計、全線機電系統及軌道工程」等採購案，後續將再與中央協商調整計畫總經費，適度反應營建市場情況。

新北啟動基隆捷運SB16至SB22站委託細部設計技術服務案，5月28日上網公告，6月24日截止，目前有廠商投標，預計7月完成評選。

新北捷運局表示，基隆捷運基本設計已在去年底完成，依規定將基本設計工程經費審議提送中央，今年6月5日交通部回復審查意見，已立刻修正後在6月16日第三次提送交通部審查，等工程會核定後即會辦理工程招標作業。

市議員張錦豪指出，汐東捷運線已經動工，但目前還在試挖階段，進度還看不太出來，汐東捷運因與基隆捷運有共軌部分，系統整合要及早一起規畫，汐止與基隆是共同生活圈，這些捷運路線真的等太久了，不管是哪一條市府都要加速進行。

市議員白珮茹則說，汐東捷運線已經動工，但這條捷運要真正要發揮效果，還是要有民生汐止線串聯到台北大稻埕，才能舒緩汐止聯外交通壅塞問題，「不做有一百個問題，要做就一句話」，除了地方積極溝通，還是希望中央趕快核定民生汐止線，讓捷運能夠順利串聯至北市。