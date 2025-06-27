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基隆「黑白壽司賞」開跑 串聯23店家可循圖逐味

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影

為推廣基隆獨具魅力的海洋飲食文化，基隆市政府「黑白壽司賞」將登場，這次以壽司為主軸，串連在地23間店家推出壽司地圖、送飲品等。副市長邱佩琳表示，期盼透過這場從港口出發的夏日饗宴，邀請各地壽司愛好者循圖逐味，走訪基隆職人餐桌，品味在地故事。

今天記者會以「創意壽司秀」揭開序幕，由主廚張正忠現場開魚，現場貴賓一起體驗手捏壽司，親手擺放於精緻壽司船上，呈現從海港到餐桌的飲食旅程。合作店家展示多樣創意壽司，每一道都讓人食指大動。

7月1日至9月30日推出吃壽司送飲品活動，超過20間在地壽司店家共襄盛舉，民眾於合作店家使用電子支付或於社群平台分享互動，即可兌換。也與知名節目「食尚玩家」合作推出「2025基隆壽司地圖」，可循圖逐味。

9月20日將於基隆城際轉運站舉辦「黑白壽司賞美食派對」，活動有「黑白評審」趣味機制，由專業廚師、美食作家及宣傳大使卞慶華擔任「白評審」，現場民眾則化身「黑評審」共同參與選評。活動現場也設有壽司主題市集、太鼓演出與親子互動。

邱佩琳指出，基隆有豐沛的漁產資源，孕育出獨具風格的飲食文化與無限創意。市府希望透過壽司這道承載海洋精神的料理，展現基隆從海洋走向餐桌的飲食底蘊，市府將持續支持在地產業行銷與創意推廣

產發處長蔡馥嚀表示，「黑白壽司賞」不只是一次美食活動，更是基隆城市美食品牌的實踐與延伸，誠摯邀請市民與全台饕客今夏走進港都，品嘗職人壽司、感受海洋風味、體驗城市魅力。

邱佩琳說，市府將持續支持在地產業行銷與創意推廣，讓基隆不只是美食之都，更是風味與創意並行的城市舞台，邀請大家今夏循味而來，一起嘗鮮、探索、品味基隆。

基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖，循圖逐味。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖，循圖逐味。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影
基隆黑白壽司賞開跑開魚秀，串連23店家推特色壽司地圖。記者游明煌／攝影

壽司 基隆

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