先前才有8歲男童被咬傷…花蓮飼主犬隻再傳攻擊事件 村民氣憤

花蓮縣秀林鄉一名梁姓飼主飼養多隻混種犬，先前接連發生咬死鄰居貓咪、8歲男童事件遭列管，梁昨晚與親友在村內遛狗時，又發生4犬攻擊黑狗意外，女飼主救狗也被咬傷，縣府動植物防疫所已展開調查，將加重開罰，不排除沒入。

梁男住在秀林鄉銅門村，飼養多隻混種犬，其中3隻去年曾圍攻咬死鄰居飼養的貓咪，另外一隻在今年4月時，咬傷同村一名路過的8歲男童，男童腳部被咬傷，縫了16針。

梁與友人昨晚帶4犬到村內河堤遛狗，遇到梁姓女飼主帶著黑狗，4犬又衝上前攻擊黑狗，梁女趕忙上前護狗，過程中遭對方1犬攻擊，右小腿被咬出6個傷口，後來梁男將惡犬拉離開，梁女報警。

因梁男飼養的犬隻已多次發生攻擊行為，村民非常氣憤，指責梁男養的狗咬貓、狗，也咬人，仍不時將狗放出，不負責任，也有民眾指是比特犬咬人。

花蓮縣動防所表示，經查梁男飼養的是混種犬，並非比特犬，昨晚咬傷黑狗及梁女的犬隻，有3隻具攻擊前科已遭列管，又再次發生攻擊情事，將加重處分，不排除依動保法規定沒入。

動防所表示，列管具危險性的犬隻，依規定外出須有成年人陪同、以長度1.5公尺內鍊繩牽引，並需配戴通風嘴罩等規範，昨晚情況顯示飼主並未完全遵循相關規範，依規定可裁處新台幣3萬元至15萬元。

縣府統計，縣內6類公告攻擊性品種犬隻列管數量345隻，以比特犬320隻最多，獒犬及阿根廷杜告犬均是12隻、紐波利頓犬1隻，呼籲登記飼養比特犬或具攻擊性動物的飼主，應依規定做好防護，避免發生犬隻攻擊事件。