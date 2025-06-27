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宜蘭三星上將梨香甜上市 產季系列活動報名開跑

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭三星上將梨是全國知名的高接梨品牌，近日進入產季，三星地區農會舉辦一系列行銷活動。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星上將梨是全國知名的高接梨品牌，近日進入產季，三星地區農會舉辦一系列行銷活動。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭三星上將梨採收上市，今年雖受年初寒害影響著果率，產期約延後一周，但品質仍佳，價格維持往年水準。三星地區農會將於下月舉辦一系列採梨、食農體驗、推廣活動，今天起開放報名，採梨名額很快秒殺。

三星上將梨是國內知名的高接梨品牌，在三星鄉種植面積44.82公噸，總產量可達630公噸。縣府農業處表示，上將梨以豐水及幸水為主要品種，產期自6月中至8月中旬，每公頃產值約270萬元，今年初天氣較寒冷，採收期較往年約慢一個星期。

三星地區農會今天舉辦發表會，宣告「2025梨饗茶香－揪梨來三星」產業活動季登場，今年度擴大辦理上將梨採收體驗活動，7月12日可到農會契作的專屬果園，感受親手採摘上將梨的難得體驗；7月19、20及26、27日連續兩周六日，在農會青蔥文化館有「星星向農、食在好料」活動，包含食農市集、料理競賽、五感衝擊體驗等，今天起開放報名，採梨馬上秒殺。

三星地區農會還舉辦食農推廣活動，7月4日至6日一連三天，在新北市板橋區農會、新竹喜來登飯店及關西服務區都有展售，民眾可透過繪本了解栽培過程，並試吃不同品種的梨子，現場也會製作上將梨果茶凍。

代理縣長林茂盛今天赴農會共同行銷上將梨，表示上將梨聞品全台，汁多味美、口感清脆甜度又高，呼籲消費者要買要快。

宜蘭三星上將梨是全國知名的高接梨品牌，近日進入產季，三星地區農會舉辦一系列行銷活動，代理縣長林茂盛（中）、鄉長李志鏞（右）共同促銷。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星上將梨是全國知名的高接梨品牌，近日進入產季，三星地區農會舉辦一系列行銷活動，代理縣長林茂盛（中）、鄉長李志鏞（右）共同促銷。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星上將梨是全國知名的高接梨品牌，近日進入產季，代理縣長林茂盛今天到果園體驗採梨樂。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星上將梨是全國知名的高接梨品牌，近日進入產季，代理縣長林茂盛今天到果園體驗採梨樂。圖／宜蘭縣政府提供

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