台東滿地富開發恐毀海岸、珊瑚礁 民團盼國家公園署負起職責

台東「滿地富遊樂區開發案」爭議已久，內政部海岸管理審議會今開會審議，地球公民基金會呼籲，國家公園署負起海岸管理的職責，駁回未符「海岸管理法」許可要件的滿地富，別破壞海洋珊瑚生態、炒作土地。國家公園署表示，已請申請人另補充民眾及各委員意見，待內容補充後再議。

地球公民基金會表示，滿地富開發面積10.5公頃，2002年通過環評審查，計畫興建240間房間，位置就在被畫定為「重要海岸景觀區」的台東縣成功鎮基翬海灣周邊，是知名國際浪點，更是比西里岸部落的傳統領域，是族人世代耕作的土地之一，呼籲國家公園署應負起海岸管理的職責，撤回此案。

地球公民基金會副執行長黃斐悅指出，滿地富所提的海岸管理利用說明書，內容至今仍抵觸海岸法第26條的許可要件，使海審會多次審查僵持不下難作決議，提出駁回本案的主張，並非反對公司進行土地利用，而是希望廠商再次規畫，唯有透過行政處分停止現行的荒謬版本，才可能引導廠商走向全新的思考。

比西里岸族人陳逸羣指出，滿地富侵佔傳統領域、摧毀自然海岸、霸佔海岸景觀、挪用原住民族文化，卻把開發計畫包裝成「里山里海倡議」是對於其自身最大的諷刺，「里山里海倡議」是人類與環境長期的交互作用下，形成的生物棲地和人類土地利用的動態鑲嵌地景，突如其來的大型開發將扼殺當地成為里山里海的可能性。

比西里岸部落青年賴錦森也說，基翬海域是東台灣最獨特的珊瑚礁生態系，是東北季風期間，許多生物的避難所，但滿地富從未遵守海岸法，優先保護自然海岸、尊重傳統聚落紋理、保育珊瑚礁敏感地區。

不過今日審議會中，民團及民眾意見不同，國家公園署表示，針對第87次會議審議滿地富遊樂區開發案，會議中民眾與各委員均提出不同意見，已請申請人針對民眾陳述及各委員提的意見，包括尊重與理解在地文化、嚴謹且多視角景觀衝擊模擬分析，及如何因應氣候變遷因素減輕海岸環境生態衝擊等具體作法詳予說明，以落實海岸永續精神，「後續等待內容補充後再議。」