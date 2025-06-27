連續發生2起死亡車禍…基隆市府祭鐵腕 檢舉大型車違規每件200元獎金

基隆市今年連續發生兩起大型車死亡車禍，肇事的大型車都是違反市政府公告禁行路（時）段規定，目前共有75處大型車禁行路段，為嚴格取締大型車違規行駛禁行路段，市府今天宣布7月1日起，每案檢舉獎勵金200元，鼓勵民眾踴躍舉發。

基隆市1月3日及4月23日，分別在暖暖區興隆街及仁愛區忠一路與孝二路口發生大型車與機車碰撞的死亡交通事故，肇事的大型車違反市政府公告禁行路（時）段規定。

鑑於大型車發生交通事故容易造成嚴重的人員傷亡，為防制是類事故再次發生，市長謝國樑除責成警察局加強執法，並提供民眾檢舉大型車於禁行路（時）段行駛，透過核發小額檢舉獎勵金，鼓勵大家共同守護基隆市道路秩序與安全。

警察局長林信雄說，基隆市現行有75處大型車禁行路段，僅有「東岸高架橋」、「東勢街與暖暖街口」及今年7月1日即將啟用之「暖江橋頭（興隆街口與源遠路口）」等3處科技執法設備執行取締禁行車種，其餘路段仍須仰賴員警運用線上勤務時機巡守、攔查。

為彌補警力不足，提高執法效率與強度，降低大型車違規行駛造成之風險，鼓勵民眾透過警察局「交通違規檢舉專區」，或親至各分局、交通警察隊，以實名方式檢舉大型車違反禁行路（時）段規定，並檢具影像資料佐證，經審核屬實依「道路交通管理處罰條例」第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌之指示」予以舉發後，每案發給民眾獎勵金新臺幣200元。

為使民眾檢舉及警察局執法有據，市府交通處盤點全市75處大型車禁行路段，已全面設置完妥禁制標誌，日前除邀集基隆市相關大型車業者召開座談會外，也發函請各縣市運輸業者及大型車駕駛人確實遵守基隆市管制措施，如有通行需求應依規定申請臨時通行證，勿貪圖方便違規行駛。

林信雄說明，此項檢舉大型車違反禁行路（時）段違規獎勵金，是從民間捐贈款提撥5萬元支應（用罄為止），以感謝民眾協助警方加強違規執法與交通維護工作，警察局會以公文向檢舉人通知核發獎勵金事宜，爰請檢舉人務必留下正確通訊地址及電話，俾利機關聯繫。另請檢舉人收到公文通知後，於1個月內辦理申領，逾期視同放棄。