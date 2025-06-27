0403強震受創重建1年多 太魯閣崇德遊憩區及同禮部落7月開放

太魯閣國家公園受去年0403強震重創，多處景點受損封閉，歷經1年多重建，7月1日起新增開放崇德遊憩區及同禮部落，太管處建議遊客，採「早上山、早下山」原則入園。

太魯閣國家公園管理處指出，去年歷經0403強震、接連颱風及豪雨侵襲，造成園區多處設施、景點出現前所未有的損害。太管處之後成立「0403地震災後重建小組」，以搶通、復原、強化為三大目標，分階段開放園區封閉景區。

為迎接暑期觀光熱潮，太管處規劃開放崇德與同禮部落兩大山海代表景點，也和當地部落合作推出山海聚落小旅行。

7月1日將恢復開放的崇德遊憩區，可遠眺清水斷崖、太平洋美景，是觀賞日出曙光、月光海的絕佳地點；太魯閣族部落同禮部落，經族人與太管處合力修復，也將開放供遊客健行挑戰，體驗太魯閣族人的生活與文化。

連同將開放的2處景區，震災後至今已開放區域包含太魯閣台地、遊客中心、天祥遊憩區及西寶以西。太管處呼籲，震後地質風險仍存在，中橫公路沿線仍有災修工程進行中，建議遊客採「早上山、早下山」原則，避開午後天氣迥異變化，確保旅程安全，也要關注中橫公路開放時段。