基隆親水季7月5日登場連2月噴水 暖暖親水公園玩水升級

2025基隆親水季7月5日登場到8月31日，暖暖親水公園水域設施經重新整修後全面升級，不僅更安全、舒適，也更具教育意義，活動期間噴水設施每日兩時段開放，7月5日開幕當天現場將限量發送免費冰品，邀請大家一起涼快過夏天。

基隆市政府今日舉辦2025親水季記者會，副市長邱佩琳與暖暖國小附幼的小朋友邀請市民7月5日起帶著水槍和野餐墊來到暖暖，享受沁涼戲水時光，並深入體驗當地豐富的自然風景與人文風采。

邱佩琳表示，今年親水季以「走入暖暖」為主題，結合戲水體驗、生態導覽與鄉土教學，打造一場寓教於樂的夏日活動，讓市民不只玩水，更能深入認識暖暖的山水之美與歷史紋理。

邱佩琳指出，暖暖親水公園水域設施經重新整修後全面升級，不僅更安全、舒適，也更具教育意義。今年特別邀請暖暖區內7所學校共創活動課程，透過實地走讀、生態解說與互動體驗，引導學生與家長從生活中認識環境與文化，讓親水季成為一堂流動的鄉土課程。

暖暖區長陳儒東說，活動期間噴水設施每日兩時段開放，分別為上午9時30分至11時、下午4時至5時30分，每周一、五為清潔與換水日不開放。7月5日開幕當天現場也將限量發送免費冰品，邀請大家一起涼快過夏天。