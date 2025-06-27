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台東市湧泉運動公園鑿井有成 暑假再多清涼處

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市「普魯」湧泉運動公園戲水池免收費，7、8月暑假周末一樣開放。記者尤聰光／攝影
台東市「普魯」湧泉運動公園戲水池免收費，7、8月暑假周末一樣開放。記者尤聰光／攝影

台東市具歷史意義的「普魯」湧泉運動公園，近年因地下水流失，導致池水不穩，甚至漸趨乾涸，市公所去年鑿井後，讓池水量穩定，並趕在今年暑假前開放民眾使用。市長陳銘風表示，戲水池免收費，7、8月暑假周末一樣開放。

陳銘風指出，他上任後，就將整建列為優先推動的工程之一，盼能讓這片承載在地情感的「普魯」重新綻放生機；因應公園轉型露營區計畫，去年年中鑿井注水有成，讓水位起死回生，今年爭取花東基金補助，進行門戶改善計畫，提供更好的遊憩場所。

市公所今天舉辦「再造湧泉、風華再現」活動，包括陳銘風、縣長饒慶鈴及地方民意代表、里長出席，宣傳活動由市立幼兒園小朋友帶來活力滿滿的歌舞表演，揭開序幕，現場有不少民眾和孩童率先下水體驗，享受久違的湧泉清涼。

市公所表示，湧泉運動公園整建內容，除改善周邊環境設施外，也完成水閘門的裝設，大幅提升池水的排水循環，讓水質能維持清澈潔淨，同時也進行鑿井工程，補充水源，穩定湧泉供給，2個泳池分別維持在約120公分與80公分的戲水深度，達到安心戲水標準。

陳銘風表示，湧泉運動公園戲水池免收費，7、8月暑假開放時間為上午5點至9點，下午2點至6點，周末開放，每週三休息，開放時間提供簡單冷水淋浴間、但無吹風機等設備，12歲以下須由成年人陪同，戲水時注意自身安全。

據了解，在地人暱稱「普魯」的湧泉運動公園，自日治時期開鑿至今，已有近90年歷史，承載好幾代台東人夏日清涼記憶，但近年因周邊工程過度抽取地下水，加上先前施工不當，導致水位時常不穩，降低民眾使用意願。

台東市具歷史意義的「普魯」湧泉運動公園，近年因地下水流失，導致池水不穩，甚至漸趨乾涸，市公所去年鑿井後，讓池水量穩定，並趕在今年暑假前開放民眾使用。記者尤聰光／攝影
台東市具歷史意義的「普魯」湧泉運動公園，近年因地下水流失，導致池水不穩，甚至漸趨乾涸，市公所去年鑿井後，讓池水量穩定，並趕在今年暑假前開放民眾使用。記者尤聰光／攝影

陳銘風 運動 地下水

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