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9億改建基隆田徑場一波三折 明年8月可啟用建標準跑道

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立田徑場使用逾40年，歷經多年工程延宕、解約，耗資8.8億多的改建工程一波三折，將建標準跑道，預計明年8月暑假可啟用。圖／基隆市政府提供
基隆市立田徑場使用逾40年，歷經多年工程延宕、解約，耗資8.8億多的改建工程一波三折，將建標準跑道，預計明年8月暑假可啟用。圖／基隆市政府提供

基隆市立田徑場是許多基隆人共同的青春記憶，這座陪伴市民超過40年的大型運動場所，歷經多年工程延宕、解約，耗資8.8億多的改建工程一波三折，目前進度達六成，並建國家級400公尺標準田徑場地認證標準跑道，預計明年8月暑假啟用。

教育處表示，田徑場工程早在2019年發包，拖至2021年動工，原訂2022年底要啟用，但前市府時歷經工程延宕、解約，市府2023年3月重新發包開工施作，原設計有錯誤、疏漏，重新檢討、辦理變更設計，規畫為符合國家標準、結合運動與休閒功能的多元空間。

目前田徑場改建工程預訂進度59.43%，實際進度61.06%，工程進度超前，正在施作看台區、籃球場工程，預計明年8月正式完工對外開放啟用。

看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗，可容納2千人。看台下方規畫多處室內運動空間，提供多元運動使用，同時，新設網球場與風雨籃球場，讓雨天也能安心運動，打造全天候運動環境。

跑道全面升級，獲體育署補助近億，將取得田徑賽事認證標準跑道，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間。考量耐用度佳，且能讓選手心情平靜，容易激發跑者潛力創下佳績，將採用藍色PU跑道。

為解決交通停車問題，規畫可容納200輛汽車及178輛機車的立體停車場，大幅改善場館周邊停車問題。

田徑場為基隆唯一大型競賽運動場所，也是各種田徑賽事主要場地，平日為民眾跑步運動熱門地點，每年使用人數超過30餘萬人次，因老舊拆除重建。

民眾說，改建過程延宕多年，也實在太久了，工地圍起來施工多年民眾都無法使用，運動無處可去，怨聲四起，希望這次真的能完工，明年可以啟用，不要再有波折再拖下去了。

看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗，可容納2千人。示意圖／基隆市政府提供
看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗，可容納2千人。示意圖／基隆市政府提供
看台下方規畫多處室內運動空間，提供多元運動使用，讓雨天也能安心運動，打造全天候運動環境。示意圖／基隆市政府提供
看台下方規畫多處室內運動空間，提供多元運動使用，讓雨天也能安心運動，打造全天候運動環境。示意圖／基隆市政府提供

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