哆啦A夢熱氣球關山鎮親水公園曝光！遊客嗨喊「超可愛」
2025台灣國際熱氣球嘉年華，將在7月5日台東鹿野高台登場，萬眾期待的哆啦A夢造型球，今天突現蹤關山鎮親水公園，超萌造型立馬吸引不少晨運民眾拍照。縣府低調表示，今天立球是到親水公園驗收，確認球的狀況良好，但相關資訊須跟哆啦A夢日方確認後再說明。
「超可愛的！太幸運了！」王姓晨運遊客興奮的說，自己沒想到來關山旅遊，一早就能看到哆啦A夢熱氣球，很幸能搶先看到，他馬上把照片和親朋好友分享。另有在地居民說，看到一個超大物體聳立在親水公園，他也感到好奇，立刻騎車過去看，原來是很可愛的熱氣球。
2025台灣國際熱氣球嘉年華今年邀請超人氣IP「哆啦A夢」以全新造型熱氣球登場，縣府為吸引更多小叮噹迷朝聖，特別在縣府廣場前設置3層樓高的哆啦A夢充氣偶，此外，自即日起到8月21日止，台鐵台東站內，鹿野高台等地，設置哆啦A夢打卡點，還有主題公車遊玩。
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