台鐵花蓮高架化 傅崐萁、陳世凱火爆交鋒

台鐵花蓮至干城站有7處危險平交道，前2任交通部長允諾高架化合併雙軌化工程推動，今年卻遭退回。立法院交通委員會昨赴花蓮考察，立委傅崐萁怒批政策跳票，要求行政院長卓榮泰道歉，部長陳世凱下台，陳也不甘示弱回嗆，相關計畫持續推進，雙方火爆交鋒。

交委會召委林國成直指問題在行政院，最後交委會決議，2個月內由交通部鐵道局和花蓮縣府溝通協調。

花蓮市、吉安鄉有7處鐵路平交道穿越交通要道，傅崐萁2年前要求中央全額負擔高架化工程經費，交通部前部長王國材承諾經費一併納入鐵路雙軌化工程中。不過，國發會認為審查標準應維持一致性及公平性，縣府需依照要點提可行性評估，並負擔配合款。

昨會勘時，上百名縣民在花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞及多名議員陪同下，向陳世凱抗議交通部出爾反爾。

陳世凱說，花蓮鐵路高架化工程沒有停擺，也不會停止，花東鐵路雙軌電氣化、列車提速計畫持續往前推進。他說，交通部兩度把計畫送行政院，但行政院主計單位認為，立體化工程應比照全國各縣市，由花蓮縣府提可行性報告，「這條線還是走得通，工程一定會做。」

但話鋒一轉，陳世凱說，交通部這麼多次考察行程中，從沒看過有黨部發新聞稿，還在地方媒體刊登廣告罵交通部跳票，不希望會勘行程變成和選舉有關。

「是你心裡有黨派才在扯政黨。」傅崐萁繃著臉對陳世凱說，過去2任行政院長蘇貞昌、陳建仁和交通部長林佳龍、王國材都確認，鐵路高架化預算由中央負擔，由交通部概括承受，「怎麼可以在這裡講黨派的事」。

傅怒批，「你沒有專業沒有關係，但要有人道精神」，雙軌電氣化從2017年講到現在，就等高架化動工，卻在雙軌電氣化裡被排除，5年來承諾不但是空頭支票，還一再欺負、瞞騙花蓮人。

徐榛蔚說，中央政策須有延續性，高架化工程與雙軌電氣化並行，否則就失信於民；如果預算推給地方配合款，等於回到5年前原點。

「交通部沒有跳票。」陳世凱說，中央多年來花在花東的交通建設共超過2300億元，平交道立體化工程正進行可行性研究，交通部會全力支持，因有雙軌電氣化工程，整體工程經費交通部也會協助，盡量用雙軌電氣化預算吸納大部分。