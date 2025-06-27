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宜蘭百年森林 票選命名「龜山島保安林」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
林業署宜蘭分署為龜山島編號第2707號漁業保安林辦命名活動，「龜山島保安林」將成它的新名字。記者戴永華／攝影
林業署宜蘭分署為龜山島編號第2707號漁業保安林辦命名活動，「龜山島保安林」將成它的新名字。記者戴永華／攝影

宜蘭龜山島編號第2707號漁業保安林自從編定至今已百年歷史，從早年軍事國防用途，到現在兼具生態保育等功能。林業署宜蘭分署為賦予162公頃百年森林在地識別，舉辦命名活動，由「龜山島保安林」脫穎而出。

龜山島2707號漁業保安林涵蓋海拔最高的401高地，早年島民居住，與保安林生存相依，森林也成誘集漁群、增加漁業生產的重要守護；後來居民遷移，保安林兼具航行目標及軍事國防等用途，近年隨開放旅遊，更成生態導覽解說的重要素材。

宜蘭分署為賦予這片擁有百年歷史的森林更鮮明的在地識別與人文內涵，幾個月前舉辦「命名」行動，廣納意見、發放問卷，在「龜山島」、「龜將軍」與「Penu」（噶瑪蘭語意為海龜）3個候選名稱中，「龜山島」最受青睞，成為這片保安林的新名字，象徵地名回歸與宜蘭人對這座島嶼深厚文化情感的認同。

宜蘭分署長蕭崇仁、龜山島社區發展協會理事長簡英俊及地方居民前天搭漁船前往龜山島，一行人在普陀巖祭拜後，聆聽耆老文化解說。分署表示，命名活動讓保安林從行政制度中的資源，蛻變為全民共享的文化記憶，未來將持續實踐「森林有名、有情、有根」願景。

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