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金牌農村宜蘭朝陽社區跨國結盟 與日本飯豐町簽署合作備忘錄

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
山形縣飯豐町與宜蘭朝陽社區簽署合作備忘錄，左為縣府農業處長李新泰、右是飯豐町副町長西嶋康平。圖／縣府提供
山形縣飯豐町與宜蘭朝陽社區簽署合作備忘錄，左為縣府農業處長李新泰、右是飯豐町副町長西嶋康平。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今年3月組團訪問日本山形縣，山形縣飯豐町副町長西嶋康平近日也率團來訪，並與甫榮獲農業部金牌農村的朝陽社區，及共生企業茶籽堂簽署合作備忘錄，雙方合作涵蓋農業交流、觀光推廣、文化教育與生態永續四大面向，促進經驗分享與共學創新。

宜蘭縣與日本山形縣自從民國106年締結為友好城市，長年維持互惠交流。宜蘭除了發展觀光，也是農業物產蓬勃縣市，飯豐町位於日本山形縣西南部，擁有豐沛水源與肥沃土壤，是日本知名的稻米與日本酒產地，並積極推廣永續農業，展現農村創生潛力。

這次「飯豐町臺灣產業聯繫調查團」來訪，促成與蘇澳鎮朝陽社區具體合作。朝陽社區最近剛榮獲農業部第三屆金牌農村，是全台首個由社區主導的有機促進區，成立觀光據點「朝陽小舖」，推出咖啡品牌「浪速18」，搭配農漁體驗遊程，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。

除了朝陽社區簽署合作備忘錄，企業代表茶籽堂也參與此次合作，分享契作苦茶樹、推動永續農業的經驗，宜蘭縣政府農業處處長李新泰期盼兩地農村合作增添新意，同時也是企業與社區攜手共生的實踐典範。

朝陽社區里長李順義表示，該社區經過多年努力，從早年發展山邊步道與生態導覽，到如今打造品牌並與國際接軌，期待未來與飯豐町持續深化合作，為農村帶來新生命；此次備忘錄的簽署，象徵宜蘭與山形攜手邁向農村永續發展新里程，國際友誼的延伸與行動連結，共創雙贏。

朝陽社區茶籽堂門市也是簽約的合作對象。圖／縣府提供
朝陽社區茶籽堂門市也是簽約的合作對象。圖／縣府提供
朝陽小舖不但擁有豐富的農特產，也是行銷觀光的窗口。圖／縣府提供
朝陽小舖不但擁有豐富的農特產，也是行銷觀光的窗口。圖／縣府提供
農業部「金牌農村」宜蘭朝陽社區跨國結盟，與日本山形縣飯豐町簽署合作備忘錄。圖／縣府提供
農業部「金牌農村」宜蘭朝陽社區跨國結盟，與日本山形縣飯豐町簽署合作備忘錄。圖／縣府提供

農業部 永續 日本 宜蘭

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