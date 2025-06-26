協和電遭控土汙超標 基市府：如超標將列汙染控制場址

守護外木山行動小組今在立法院揭露協和電廠場內嚴重土壤汙染情況遭台電長期隱匿，並批評四接環評在重大程序與法律爭議下仍於2月強行通過。基隆市政府表示，已採樣土壤與地下水，7月上旬公告結果；如超標將公告為土壤汙染控制場址，處10萬至50萬元罰鍰，並要求台電提出汙染控制計畫。

召集人王醒之指出，協和電廠場址檢出重金屬、多氯聯苯與總石油碳氫化合物等毒物超標8至54倍，依法應早列為汙染管制區。但是台電不僅未據實申報，環境部更於日前在基隆市政府檢測結果出爐前搶先公告環評定稿並同意動工，形同非法背書。王醒之批評環境部長彭啟明「非法掩護」，要求下台負責。

基隆市政府今天說明，台電協和發電廠土壤汙染案，環保局依環境部今年3月26日召開的現場勘查會議結論，會同環境部依「土壤及地下水汙染整治法」第12條規定展開查證作業，並將依法辦理後續相關處置。

基市府已邀集基隆市土壤及地下水汙染場址改善推動小組專家學者與環境部，召開「協和發電廠土壤及地下水汙染查證布點規畫諮詢會」，並通過布點規畫。

市府表示，環保局已依規定前往協和電廠進行土壤與地下水採樣，預計7月上旬公告檢測結果。若檢測結果超過汙染管制標準，將公告為土壤汙染控制場址，並依土汙法處以10萬至50萬元罰鍰，要求台電提出汙染控制計畫，市府亦將持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。