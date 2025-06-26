武林召集令？「國稅局」打錯...郵局招領通知單變「國術局」
台東1名陳姓男子日前收到郵局紅色招領通知單，發現寄件者來自「國術局」，讓他納悶有這個單位嗎？會不會是新詐騙手法？前往郵局確認後，才得知是「國稅局」信件，原來是郵務人員打錯字。陳男自嘲「可能太久們去公園練外丹功，國術局寄通知」。
郵局表示，民眾2次未領信件或未能與收信人取得連繫，就會製作招領通知單，目前1天平均處理近3百封左右，可能郵務士忙中有錯，將國稅局用注音輸入錯打成國術局，對收件人表示歉意外，未來也將檢討改進，避免類似情況再發生。
據了解，陳男因忘記繳交一筆約2千元的稅款，這個月23日郵差再次第2次掛號時，又逢陳先生外出工作，才寄招領通知單，陳男返家看見紅單郵件，立即查看內容，發現寄件者是國術局，讓他納悶不已，PO上個人臉書求解，引來臉友討論。
有人留言「看中醫沒給錢」、「治一下跌打損傷」，也有好友說「我要打十個」、「武林大會召集令啦」。陳男則笑說，看國術局還不會怎樣，但知道是國稅局，就知道肯定不是甚麼好事，好在補繳款項馬上去繳清，省得麻煩。
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