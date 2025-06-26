宜蘭這座百年森林有情有根 編號2707命名為「龜山島保安林」

宜蘭龜山島編號第2707號漁業保安林自從編定至今已有百年歷史，從早年的軍事國防用途，直到現在兼具生態保育等功能。林業署宜蘭分署為賦予162公頃百年森林在地識別，舉辦命名活動，從「龜山島」、「龜將軍」與「Penu」候選名稱中，最後由「龜山島」脫穎而出。

龜山島2707號漁業保安林面積162公頃，自民國5年編入，涵蓋龜上海拔最高的401高地在內。早年島民居住，與保安林生存相依，廣大森林也成為誘集漁群、增加漁業生產的重要守護；後來居民遷移，保安林兼具航行目標及軍事國防等用途，近年隨著開放旅遊，更成為生態導覽解說的重要素材。

林業保育署宜蘭分署為賦予這片擁有百年歷史的森林更鮮明的在地識別與人文內涵，幾個月前舉辦「命名」行動，廣納意見、發放問卷，在「龜山島」、「龜將軍」與「Penu」（噶瑪蘭語意為海龜）3個候選名稱中，最後確定「龜山島」名稱最受青睞，從此成為這片保安林的新名字，象徵地名回歸與宜蘭人對這座島嶼深厚文化情感的認同。

林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁、龜山島社區發展協會理事長簡英俊及120位地方居民昨天特別搭乘漁船前往龜山島，一行人在普陀巖祭拜後，聆聽耆老文化解說，親身感受保安林與社區、歷史與自然之間緊密連結。