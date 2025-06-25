影／基隆雙層觀光巴士亮相 車頂透明、設料理台山海新體驗

基隆市府編列2196萬採購雙層巴士，首輛今交車亮相，紅白相間、造型搶眼，規畫每日三班次，先跑東岸旅遊路線，從城際轉運站走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等，鎖定郵輪觀光客，另將推出基隆市民專屬優惠票價。市長謝國樑說，希望遊客能看見基隆山與海多元風貌與感受人文溫度。

基隆有得天獨厚的海港風情與歷史文化資產，為迎接日益增加的郵輪觀光人潮，市政府推出首輛雙層觀光巴士，打造結合海景與城市導覽的全新觀光體驗，成為旅客探索基隆的最佳選擇。

這輛紅白相間、造型搶眼的觀光巴士，以「紅色」為主調設計象徵「基隆的熱情與動感」，全車長12.2公尺、寬2.5公尺、高4.3公尺，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施。全車配置專業導覽員1人，並提供多國語言導覽。

謝國樑表示，雙層觀光巴士是基隆觀光發展的重要里程碑，不只是交通工具，更是國際旅客認識基隆載體。我們希望讓每一位乘坐這台巴士的旅客，都能看見基隆的多元風貌與人文溫度。

雙層觀光巴士目前規畫每日三班次，除了鎖定停泊於基隆港的郵輪觀光客，也將推出基隆市民專屬優惠票價，邀請在地居民換個視角重新認識家鄉。

文化局長江亭玫說，基隆的觀光巴士和台北、新北不太一樣，不是以餐為主，而是以帶動城市文化觀光為主，希望民上車之後不只看得到山與海之美，更能連結到文化故事，車上會配置導覽人員，介紹在地文化和美食。