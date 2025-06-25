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花蓮啟動長者高溫關懷機制 醫師：室內也要防中暑

中央社／ 花蓮縣25日電

天氣持續炎熱，花蓮縣府啟動「長者高溫關懷」機制，也結合社福團體訪視，並提供列冊獨居老人逾1500人避暑物資；醫師提醒，夏日熱傷害風險升高，室內也要防中暑。

因應夏季高溫來襲，中央氣象署近日發布高溫警報，花蓮地區連續多日高溫達攝氏36度以上，花蓮縣政府表示，啟動「長者高溫關懷」機制，針對列冊65歲以上獨居長者約1515人，特別加強關懷及宣導防範高溫等因應措施。

縣府表示，結合各鄉鎮公所、緊急救援連線服務單位，以及「獨居及中高風險老人個案關懷服務計畫」委辦單位花蓮縣老人暨家庭關懷協會，投入人力與資源，透過電話關懷、健康宣導、家訪檢視及提供多功能頸掛式風扇及冰爽型潔面濕紙巾等物資援助，減少高溫傷害。

日前社會處人員及老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全，拜訪中高風險獨居長者，其中馮爺爺對於縣府及協會到訪十分開心，並表示致贈的避暑物資非常實用，讓他在酷暑中也能涼爽度日。

縣府除提供降溫物資，也提供生活用品及飲用水物品，協會也透過民間社團合作募資冰箱，協助改善生活品質。

根據衛福部資料顯示，今年5月因熱傷害就醫的人次比去年增加6成。花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌表示，若出現疲勞、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、脫水，甚至意識模糊等症狀，須立即離開高溫環境，並降低體溫，若仍無法緩解症狀時，應立即到醫院急診。

葉日弌說，熱傷害一般人以為只要避免戶外活動就好，但若室內濕度高、空氣不流通，也可能造成危險，尤其當外界溫度高達32度甚至38度時，若是濕度高於60%至70%時，會使得人體散熱機制受到影響，導致體內無法有效散熱。

葉日弌指出，民眾可搭配喝冷水、沖冷水澡、吹冷氣等方式輔助降溫，同時務必定時補充水分，以維持體內水分平衡，若是出現頭暈、疲勞、脫水、意識模糊等不適症狀，可能是熱衰竭、中暑，須立刻補充水分降溫，若無法及時改善，會進一步導致器官損傷，嚴重時可能衰竭、休克甚至危及生命，臨床上中暑死亡率可超過10%，若無法緩解時，應就醫治療。

高溫 花蓮縣政府 獨居老人

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