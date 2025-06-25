快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

台東律師公會住凱薩疑食品中毒 衛生局調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東律師公會日前委由雄獅旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，未料，入住凱薩飯店，並於晚間至自助餐廳用餐後，卻有團員疑似出現腹瀉等身體不適症狀。縣衛生局接獲通報後，將協助屏東縣衛生局後續調查。記者尤聰光／攝影
台東律師公會日前委由雄獅旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，未料，入住凱薩飯店，並於晚間至自助餐廳用餐後，卻有團員疑似出現腹瀉等身體不適症狀。縣衛生局接獲通報後，將協助屏東縣衛生局後續調查。記者尤聰光／攝影

台東律師公會日前委由雄獅旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，未料，入住凱薩飯店，並於晚間至自助餐廳用餐後，卻有團員疑似出現腹瀉等身體不適症狀。縣衛生局接獲通報後，將協助屏東縣衛生局後續調查。公會也將研擬相關措施，爭取維護會員和眷屬的權益。

衛生局食品藥政科長卓金津表示，目前了解團員人數約33人，實際疑似食物中毒有多少人，這部分旅行社尚未通報，會持續掌握狀況；事發當下相關旅行社通報屏縣衛生局，因屬地在屏縣，因此，東縣衛生局做協助。

據了解，台東律師公會於6月21至22日至屏東墾丁旅遊，21首日下榻凱撒大飯店，晚餐時間於飯店自助式餐廳用餐。當晚即有團員有輕微腹瀉症狀，隔天的行程中，團員陸續出現發燒、腹瀉反應，22日傍晚回到台東後，團員紛紛表示發燒、腹瀉等不適，最嚴重需要至醫院急診留院觀察。

飯店 衛生局 自助餐廳

延伸閱讀

31人出遊屏東墾丁 7人疑食物中毒晚間陸續送醫

愛吃泡麵、零食惹禍！22歲男每天腹瀉5次連續3個月 醫嘆：需終身服藥

25人遊土耳其16人腹瀉 母女告旅行社1理由僅獲賠3000元

墾丁沒救了？他發現1景點「CP值超高」 去過的都認證：贏過日本

相關新聞

台東鹿野「法爾自然紅烏龍茶」 茶館今於台北盛大開幕

來自台灣東部鹿野純淨茶園的「法爾自然紅烏龍茶」，榮獲比利時國際風味評鑑（ITI）三顆星最高獎項的肯定，今天下午於台北市榕...

台東律師公會住凱薩疑食品中毒 衛生局調查

台東律師公會日前委由雄獅旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，未料，入住凱薩飯店，並於晚間至自助餐廳用餐後，卻有團員疑似出...

天氣熱？台東道路防撞桿軟化脆裂 已無效果

台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆...

市長盃宜蘭縣歌唱大賽報名太搶手 民眾半夜3點半排隊搶頭香

宜蘭市長盃歌唱大賽今天開放報名，相當搶手，報名時間還沒到，半夜3時30分就有民眾排隊搶頭香，市公所為避免民眾長時間等候，...

基市府辦晚宴 表揚總統教育獎與全國運動賽事得獎學生

基隆市政府今天舉辦晚宴，表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，肯定在運...

宜蘭防毒績效勇奪全國特優、進步獎 謝錦興獲選反毒有功人士

宜蘭縣毒品危害防制中心透過公私部門合作，積極推動防毒與藥癮治療，同時導入科技分析毒品熱區，加強重點巡查，績效亮眼，榮獲全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。