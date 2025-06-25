台東律師公會住凱薩疑食品中毒 衛生局調查

台東律師公會日前委由雄獅旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，未料，入住凱薩飯店，並於晚間至自助餐廳用餐後，卻有團員疑似出現腹瀉等身體不適症狀。縣衛生局接獲通報後，將協助屏東縣衛生局後續調查。公會也將研擬相關措施，爭取維護會員和眷屬的權益。

衛生局食品藥政科長卓金津表示，目前了解團員人數約33人，實際疑似食物中毒有多少人，這部分旅行社尚未通報，會持續掌握狀況；事發當下相關旅行社通報屏縣衛生局，因屬地在屏縣，因此，東縣衛生局做協助。

據了解，台東律師公會於6月21至22日至屏東墾丁旅遊，21首日下榻凱撒大飯店，晚餐時間於飯店自助式餐廳用餐。當晚即有團員有輕微腹瀉症狀，隔天的行程中，團員陸續出現發燒、腹瀉反應，22日傍晚回到台東後，團員紛紛表示發燒、腹瀉等不適，最嚴重需要至醫院急診留院觀察。