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天氣熱？台東道路防撞桿軟化脆裂 已無效果

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影

台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。縣府表示，會將損壞區域改善，並請民眾小心。

縣府指出，設置回復型防撞桿主要為防止車輛轉彎或迴轉，以及分隔人行道或者自行車道和道路的指示標，不過，該設施屬於耗材品，時間久了難免損壞，將視經費許可，盤點後全數替換。

為了解決富岡漁港假日交通壅塞問題，縣府於2019年爭取4億元興建長1.76公里的東56線富岡濱海綠廊景觀大道，並於2021年通車啟用後，讓前往綠島、蘭嶼及東海岸的分流暢通行駛。

不過，道路使用3年多，道路相關部分設施也開始損壞，其中最嚴重的就是回復型防撞桿，道路近50根幾乎全數軟化脆裂，甚至不見桿座，露出螺絲釘，完全沒有指標效果，民眾也擔心受傷。

「槽化線上已看不出有防撞桿。」當地居民說，這東西已經壞很久了，有反應都遲遲有單位處理。另有民眾表示，就怕夜間昏暗時，有人經過被絆倒，且脆裂處容易造成割傷，應盡速改善。

道路工程業者表示， 一般道路防撞桿樣式多，且依價格不同，材質也不一樣，回復型防撞桿是最為常見，但其PU或PE材質，雖具較佳彈性和耐腐蝕性，但也易因過熱造成軟化，甚至脆化。

台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影
台東市3年前通車的富岡濱海綠廊景觀大道，近50根「回復型防撞桿」疑因天氣過熱，幾乎全數軟化脆裂，已不見效果，民眾也擔心脆裂處易割傷。記者尤聰光／攝影

富岡漁港 人行道

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