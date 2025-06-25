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市長盃宜蘭縣歌唱大賽報名太搶手 民眾半夜3點半排隊搶頭香

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
獎金高還有紀念禮物，市長盃宜蘭縣歌唱大賽今開放報名，半夜3時30分就有民眾排隊，市公所提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿。記者戴永華／攝影
獎金高還有紀念禮物，市長盃宜蘭縣歌唱大賽今開放報名，半夜3時30分就有民眾排隊，市公所提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿。記者戴永華／攝影

宜蘭市長盃歌唱大賽今天開放報名，相當搶手，報名時間還沒到，半夜3時30分就有民眾排隊搶頭香，市公所為避免民眾長時間等候，提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿，參賽者摩拳擦掌備戰，爭搶高額獎金。

愛好歌唱的人口多，宜蘭市公所舉辦市長盃宜蘭縣歌唱大賽分成青年組、壯年組、長青A組及長青B組，共370位名額。由於免費報名，各組決賽第一名獎金2萬2000元，且參賽者都獲贈保溫瓶，公所把這場比賽辦得誠意十足，吸引民眾踴躍參賽。

今天上午9時在宜蘭市民活動中心開放報名，71歲以上的長青B組，半夜3時30分就有羅東鎮來的72歲黃姓長者排隊，過10分鐘後又有一位盧姓長者，3時50分更來了一位85歲的高齡長者。由於限定每人只能報1個名額，不能增加替代他人報名，依照現場排隊擺放座椅，大約6時30分該組正取60個及備取10個名額就已經到位。

市公所提早開放市民中心並提供民眾飲水，市長陳美玲一早也到場關心，為避免大家長時間等候，工作人員提早8時10分開放報名，除了長青B組快速額滿，預估長青A組與壯年組各110個名額上午也會額滿。

市公所表示，市長盃歌唱大賽在佛光山蘭陽別院13樓大會堂舉行，初賽時間8月9日至11日、決賽時間8月30日、31日，今年優勝者改採名次排序第一名、第二名、第三名...依此類推，並提高各組決賽第一名獎金2萬2000元，總獎金高達42萬元，鼓勵更多人以歌會友、活躍健康。

市公所提醒在青年組部分，考量青年朋友在外地讀書或工作，青年組可採用郵寄報名，歡迎喜歡唱歌朋友趕快參加，報名簡章請至宜蘭市公所的官網查詢。

獎金高還有紀念禮物，市長盃宜蘭縣歌唱大賽今開放報名，半夜3時30分就有民眾排隊，市公所提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿。記者戴永華／攝影
獎金高還有紀念禮物，市長盃宜蘭縣歌唱大賽今開放報名，半夜3時30分就有民眾排隊，市公所提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿。記者戴永華／攝影
獎金高還有紀念禮物，市長盃宜蘭縣歌唱大賽今開放報名，半夜3時30分就有民眾排隊，市公所提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿。記者戴永華／攝影
獎金高還有紀念禮物，市長盃宜蘭縣歌唱大賽今開放報名，半夜3時30分就有民眾排隊，市公所提早開放讓大家進場，長青B組報名立即額滿，隨後長青A組與壯年組也額滿。記者戴永華／攝影
市長盃宜蘭縣歌唱大賽免費報名，各組決賽第一名獎金2萬2000元，且參賽者都獲贈保溫瓶，誠意十足，吸引民眾踴躍參賽。圖／市公所提供
市長盃宜蘭縣歌唱大賽免費報名，各組決賽第一名獎金2萬2000元，且參賽者都獲贈保溫瓶，誠意十足，吸引民眾踴躍參賽。圖／市公所提供

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