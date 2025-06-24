快訊

以伊停火油價瀉、Fed觀望降息 美股早盤攻高！台積ADR漲3%

罷免陳乃瑜團隊涉造假 羅明才辦公室主任加3助理送辦

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

基市府辦晚宴 表揚總統教育獎與全國運動賽事得獎學生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供

基隆市政府今天舉辦晚宴，表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，肯定在運動與教育領域表現傑出的學子，感謝所有學生與教練的努力，並鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我，持續為基隆爭光。

今年全中運基隆市代表隊獲得8金、7銀、8銅，表現亮眼。全小運在田徑3項全能拿下第6名，3000公尺競走與接力賽事刷新全市紀錄，展現選手日常訓練成果與基層體育扎實實力。

總統教育獎部分，今年基隆市有4名學生入圍，最後由明德國中學生謝昇舜、二信高中學生王實修、國立基隆高中學生王辰瀚獲獎。和平國小學生林琡旋雖未獲獎，她所展現深具啟發性的學習歷程，也受到評審與基市府高度肯定，象徵基隆教育展現多元生命力與溫暖力量。

謝國樑在今晚表揚典禮表示，無論在運動場上或人生舞台上，基隆孩子們的努力都是全市的驕傲。他感謝教練長年來的辛勞與奉獻，也特別提到市府近年持續提升選手待遇與訓練環境，包括推動「潛優選手黃金計畫」、強化營養與訓練補助、提高代表隊規格等，就是希望讓每位學生無後顧之憂，全力發揮潛力。

教育處長徐嬿立指出，基隆體育近年透過資源整合與制度改革，落實「目標化訓練、重點式培訓、經費妥善分配」三大原則，讓有限資源發揮最大效益。她再次感謝教練及選手們的堅持及努力不懈的精神，展現自我，在競技舞台上綻放光芒。

基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我。圖／基市府提供

運動 教練 基隆

延伸閱讀

罷免林沛祥將投票 謝國樑嘆遺憾：協助讓罷免不會成功

基隆彩色屋朝聖 卓揆：加速研議獎勵青年返鄉創業計畫

金鷹獎表揚345人 謝國樑：拔尖教育有成有捨建中留基隆

基隆城市發展論壇 謝國樑：布局AI產業、基捷軌道經濟

相關新聞

基市府辦晚宴 表揚總統教育獎與全國運動賽事得獎學生

基隆市政府今天舉辦晚宴，表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，肯定在運...

宜蘭防毒績效勇奪全國特優、進步獎 謝錦興獲選反毒有功人士

宜蘭縣毒品危害防制中心透過公私部門合作，積極推動防毒與藥癮治療，同時導入科技分析毒品熱區，加強重點巡查，績效亮眼，榮獲全...

霍夫曼創作的宜蘭童玩節超萌巨星 「史努比鴨」絕佳打卡點曝光

迎接宜蘭童玩節30年，設計黃色小鴨的藝術大師霍夫曼全新創作「史努比鴨」即將亮相。縣文化局今天公布這座高18公尺的巨型充氣...

台東森林公園下月門票喊漲 活水湖戲水區暑假免費

台東森林公園面積廣達280公頃，縣府考量營運成本及提升品質，7月1日起成人門票從30元調漲至80元，縣民、兒童或在地服務...

花蓮縣府送救護包LED燈突冒煙 消防局：應為瑕疵品

花蓮縣政府編列預算6750萬元，採購13.5萬份緊急避難包及救護包，已陸續由村里長發送至各家戶。有民眾貼文稱救護包內的L...

旭丘指揮所揉合藝文味 變身基隆新地標

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」即日起開放參觀，市長謝國樑宣布，指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆注入嶄新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。