基市府辦晚宴 表揚總統教育獎與全國運動賽事得獎學生
基隆市政府今天舉辦晚宴，表揚全國中等學校運動會暨全國小學田徑錦標賽選手，以及今年總統教育獎3名得主和1名入圍者，肯定在運動與教育領域表現傑出的學子，感謝所有學生與教練的努力，並鼓勵年輕人勇於追夢、挑戰自我，持續為基隆爭光。
今年全中運基隆市代表隊獲得8金、7銀、8銅，表現亮眼。全小運在田徑3項全能拿下第6名，3000公尺競走與接力賽事刷新全市紀錄，展現選手日常訓練成果與基層體育扎實實力。
總統教育獎部分，今年基隆市有4名學生入圍，最後由明德國中學生謝昇舜、二信高中學生王實修、國立基隆高中學生王辰瀚獲獎。和平國小學生林琡旋雖未獲獎，她所展現深具啟發性的學習歷程，也受到評審與基市府高度肯定，象徵基隆教育展現多元生命力與溫暖力量。
謝國樑在今晚表揚典禮表示，無論在運動場上或人生舞台上，基隆孩子們的努力都是全市的驕傲。他感謝教練長年來的辛勞與奉獻，也特別提到市府近年持續提升選手待遇與訓練環境，包括推動「潛優選手黃金計畫」、強化營養與訓練補助、提高代表隊規格等，就是希望讓每位學生無後顧之憂，全力發揮潛力。
教育處長徐嬿立指出，基隆體育近年透過資源整合與制度改革，落實「目標化訓練、重點式培訓、經費妥善分配」三大原則，讓有限資源發揮最大效益。她再次感謝教練及選手們的堅持及努力不懈的精神，展現自我，在競技舞台上綻放光芒。
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