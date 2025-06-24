宜蘭防毒績效勇奪全國特優、進步獎 謝錦興獲選反毒有功人士

宜蘭縣毒品危害防制中心透過公私部門合作，積極推動防毒與藥癮治療，同時導入科技分析毒品熱區，加強重點巡查，績效亮眼，榮獲全國「最佳進步獎」與第三類組「特優」；志工服務隊長謝錦興服務長達20年，獲得反毒有功人士獎，今天分別由行政院長卓榮泰及賴清德總統表揚。

宜蘭縣政府民國95成立跨局處的毒品危害防制中心，至今20年，行政院去年進行毒品危害防制中心跨部會聯合視導評比，宜蘭表現優異，今天在國家圖書館的「反毒有功人士團體頒獎典禮」榮獲行政院長卓榮泰表揚，縣衛生局長徐迺維代表領獎。

其中全國「最佳進步獎」只有宜蘭縣及嘉義縣獲得，「特優」則歸在第三類組縣市獲獎，肯定宜蘭在推動毒品防制工作成效與創新。

此外，宜蘭縣毒品危害防制中心志工服務隊長謝錦興，長達20年投入反毒工作、深耕社區，帶領志工深入各角落宣導，提供藥癮者及家屬關懷，表現卓越，今天榮獲賴清德總統頒發「毒品戒治組」反毒有功人士獎，感謝志工的無私奉獻。

衛生局表示，毒防中心依據藥癮個案的特性與在地需求，推動多元服務，包括協助藥癮者與家人重建關係、提升藥癮治療穩定性，並整合民間資源，協助女性藥癮者透過教育與培力重拾自信，促進心理健康，有助於回歸社會。

另外為強化防制成效，宜蘭縣毒防中心導入科技分析毒品熱點，加強巡查與社區宣導，運用多元通路推廣毒防諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），透過專線可近性，提升民眾防毒知能。