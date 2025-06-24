宜蘭童玩節7/5登場 35公尺滑水道挑戰刺激

2025年宜蘭國際童玩藝術節將於7月5日起，在冬山河親水公園登場，園區將推出35公尺長滑水道，讓遊客感受從3層樓高處快速滑到地面的刺激。

宜蘭縣文化局今天表示，今年童玩節邁入第30週年，將從7月5日至8月17日，在冬山河親水公園展開為期44天的遊戲、展覽、演出、交流4大活動。

文化局指出，歷年來廣受遊客喜好的遊戲中，分為水域、空域及陸域3大主軸。在水域設施中，除在水域遊戲區放置高約18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術外，更有35公尺長滑水道，還有以鯨魚造型為主的推板式造浪區，也有龍舟、風帆與獨木舟體驗。

空域部分，保留去年可飛越冬山河的單人溜索熱門遊憩設施，今年新增雙人滑索；陸域有透過VR與體感互動技術，打造沉浸式體驗設施。

演出方面，今年將邀請22國的舞蹈音樂團隊演出。此外，除一般票券，另推出晚間6時入園的新台幣100元星光券，方便遊客下班遊園。