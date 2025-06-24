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霍夫曼創作的宜蘭童玩節超萌巨星 「史努比鴨」絕佳打卡點曝光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
設計黃色小鴨的藝術大師霍夫曼孕育全新創作「史努比鴨」即將在宜蘭童玩節亮相，縣文化局今公布這座高18公尺的巨型充氛裝置將擺放在泊船池，白天吸睛，夜間在光影照映下別有風情。記者戴永華／翻攝
設計黃色小鴨的藝術大師霍夫曼孕育全新創作「史努比鴨」即將在宜蘭童玩節亮相，縣文化局今公布這座高18公尺的巨型充氛裝置將擺放在泊船池，白天吸睛，夜間在光影照映下別有風情。記者戴永華／翻攝

迎接宜蘭童玩節30年，設計黃色小鴨的藝術大師霍夫曼全新創作「史努比鴨」即將亮相。縣文化局今天公布這座高18公尺的巨型充氣裝置將擺放在園區泊船池，白天吸睛、夜間在光影照映下別有風情，同時會在園區入口架設2公尺的史努比鴨打卡區，讓遊客把美照拍好拍滿。

宜蘭國際童玩藝術節將於7月5日登場，包含水、陸、空域遊憩設施，還邀請22國共27支國內外團隊表演。縣文化局長黃伴書今天在縣務會議表示，童玩節舉辦第30年，剛好累計第一百個國家，是首次來到童玩節演出的希臘團隊，除了水、陸、空、演，另一大亮點是國際知名荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼設計的「史努比鴨」，宜蘭取得授權首度在童玩節亮相。

霍夫曼因設計黃色小鴨知名，史努比是這位藝術大師童年美好回憶，這次打造史努比與黃色小鴨夢幻結合的大型充氣藝術，搭上目前正在台北展出的史努比及黃色小鴨特展，成功掀起話題。全新孕育「史努比鴨」即將進駐童玩節，鴨迷或史奴比迷都相當關注，高18公尺巨型充氣裝置藝術落腳何處？讓人好奇。

文化局今公布區位圖，「史努比鴨」會放在泊船池內側，靠近艇庫方位，不致影響水域遊憩區活動，遊客從池畔岸邊拍照，視覺無死角。縣府文化局表示，「史努比鴨」白天豔陽迎接熱情遊客，晚上在雷射光影照射，陪同星光票入園民眾，別具不同風光景色。

此外水域遊戲部分，5層樓高的時光城堡與35公尺長的滑水道，以鯨魚造型為主的推板式造浪區，帶來驚奇與刺激；空域部分有相當熱門的飛越冬山河單人溜索，另新增可供親子共乘的雙人滑索；陸域則有融合在地風貌「異時空探險-卡巴蘭傳說」，透過VR互動沉浸式體驗。

童玩節每天時間從上午9時至晚上9時，傍晚6時購入園的100元星光券，可以欣賞國際亮點團隊演出、逛遊展館，參與晚間8時30分遊藝踩街，非常划算，所有購票遊客可以參加抽獎，最大獎69.5萬Suzuki汽車，還有住宿券、電視等好禮。

宜蘭國際童玩藝術節的親水公園入口，架設2公尺「史努比鴨」打卡區，讓遊客把美照拍好拍滿。記者戴永華／翻攝
宜蘭國際童玩藝術節的親水公園入口，架設2公尺「史努比鴨」打卡區，讓遊客把美照拍好拍滿。記者戴永華／翻攝
霍夫曼最新創作「史努比鴨」模型版，高18公尺的巨型充氣裝置藝術在親水公園陪伴遊客，將掀起拍照打卡熱潮。記者戴永華／攝影
霍夫曼最新創作「史努比鴨」模型版，高18公尺的巨型充氣裝置藝術在親水公園陪伴遊客，將掀起拍照打卡熱潮。記者戴永華／攝影
設計黃色小鴨的藝術大師霍夫曼孕育全新創作「史努比鴨」即將在宜蘭童玩節亮相，縣文化局今公布這座高18公尺的巨型充氛裝置將擺放在泊船池，白天吸睛，夜間在光影照映下別有風情。記者戴永華／翻攝
設計黃色小鴨的藝術大師霍夫曼孕育全新創作「史努比鴨」即將在宜蘭童玩節亮相，縣文化局今公布這座高18公尺的巨型充氛裝置將擺放在泊船池，白天吸睛，夜間在光影照映下別有風情。記者戴永華／翻攝

黃色小鴨 童玩節 文化局

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