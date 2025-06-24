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台東森林公園成人票價漲為80元 7/1實施

中央社／ 台東縣24日電

面積廣達300公頃的台東森林公園，近年成為遊客住宿台東市區首選的休閒去處，台東縣政府從7月1日起調整入園票價，成年人從原本30元調整為80元，台東縣民維持免費。

台東縣長饒慶鈴今天在農業處人員陪同下，前往視察位於台東市馬亨亨大道旁的森林公園，並聽取農業處報告入園票價調整方案。

農業處表示，因應將近300公頃的森林公園維護管理所需，入園票價將自7月1日起進行調整，12歲以下孩童、設籍台東縣或於縣內服務、工作、就學或持有台東縣政府製發的智慧卡證者，維持免費。

一般遊客，成人票價由新台幣30元調整為80元；12歲以上國、高中學生、65歲以上年長者，憑國民身分證為半票50元；20人以上團體，則有團體票每人60元。此次票價調整，是因應設施維護與安全管理所需，並將挹注部分經費於園區改善及遊憩品質提升。

農業處表示，台東森林公園及活水湖位於卑南溪口國家級濕地範圍內，具有防止風沙、景觀保安林生態及民眾遊憩功能；縣府近年投注大量經費改善園區相關設施，入口意象、公廁、親子共融設施及森林體驗場所等煥然一新，歡迎民眾到此體驗大自然療癒魅力。

農業處 票價

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