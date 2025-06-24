台東森林公園下月門票喊漲 活水湖戲水區暑假免費

台東森林公園面積廣達280公頃，縣府考量營運成本及提升品質，7月1日起成人門票從30元調漲至80元，縣民、兒童或在地服務、就學者免費。另方面，因應暑假戲水需求，活水湖試辦「戲水區」，7月1日起至9月底，每日上午8時至下午5時，免費開放民眾下水游泳。

縣府今宣布，台東森林公園入園票價下月1日起調整，遊客成人票價由30元調為80元，12歲以上國、高中學生、65歲以上年長者，憑國民身分證為半票50元；20人以上團體，每人60元。12歲以下孩童、設籍台東縣或於縣內服務、工作、就學或持有縣府製發的智慧卡證者，維持免費。

森林公園附近活水湖原為滯洪池，水深從2.5公尺到4公尺，水源來自卑南溪水，考量安全沒有開放民眾使用，也限制提出申請並自行安排救生員戒護的民眾才能進入水域。

活水湖一度委外經營並收費，今年暑假，縣府農業處規畫活水湖戲水試辦區，預計開放長度50公尺、寬度25公尺區塊。農業處表示，開放時間會有4至6名救生員在場戒護，除游泳外，民眾要穿救生衣或攜帶浮具下水，12歲以下孩童須至少一名成人親友陪伴。