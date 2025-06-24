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花蓮縣府送救護包LED燈突冒煙 消防局：應為瑕疵品

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府編採購13.5萬份緊急避難包及救護包發送家戶，有民眾貼文稱救護包內的LED手電筒充電時冒煙，消防局表示，此案件應為瑕疵個案。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府編採購13.5萬份緊急避難包及救護包發送家戶，有民眾貼文稱救護包內的LED手電筒充電時冒煙，消防局表示，此案件應為瑕疵個案。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府編列預算6750萬元，採購13.5萬份緊急避難包及救護包，已陸續由村里長發送至各家戶。有民眾貼文稱救護包內的LED手電筒充電時冒煙，提醒其他鄉親留意，鄉親擔心「避難包成災難包」。消防局表示，此案件應為瑕疵個案，已與該位民眾聯繫更換新產品。

有民眾昨天在地方臉書社團PO文指出，LED手電筒充電時請小心注意，家人的已燒起來，引起其他鄉親討論，有消防局的人員提供聯絡方式，盼能拜訪發文民眾了解狀況，並更換產品。

花蓮縣議會民進黨團幹事長胡仁順指出，縣政府機關採購的燈具，數量有13萬個，發送的對象很多都是獨居老人家，卻發生冒煙的狀況，還好當事人有發現，如果今天是獨居的老人家，發生了憾事，請問縣府要如何解釋，「要等到出事了以後才要來處理嗎？」

胡仁順說，在採購LED燈時，有沒有產品檢驗，是否提供相關的檢驗報告讓大眾檢視，有沒有提供公版的說明書教導民眾如何使用，是不是應該要提供給民眾使用時要留意的相關事項，甚至已經發生冒煙的狀況，要不要全面回收，還是任由所有鄉親繼續留在危險當中，縣府應該要說清楚。

花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志緩頰，救護包救傷器具這麼多難免有瑕疵，應立即修正更改。

消防局災害管理科長彭明德表示，這起事故應為個案，民眾為LED手電筒充電時，可能因溫度過高聞到異味，加上看到冒出些許白煙，趕緊把充電線拔掉，沒有真的燒起來，研判可能是瑕疵品，已換新品給民眾。

彭明德說，充電使用的變壓器大小可能是引起事故的關鍵，消防局會再搜集資料，向民眾宣傳應注意的事項，也會跟廠商確認產品細節，若鄉親收到避難包有任何瑕疵或缺件，都可以洽村里長更換。

縣府提醒鄉親，因本次LED電燈含有鋰電池，在使用及充電時，務必遵循鋰電池使用安全注意事項，例如避免過度充電、遠離高溫環境、勿自行拆解等，以確保使用安全，有疑慮可撥打1999縣民服務專線洽詢，由縣府團隊協助處理。

花蓮縣政府編採購13.5萬份緊急避難包及救護包發送家戶，有民眾貼文稱救護包內的LED手電筒充電時冒煙，消防局表示，此案件應為瑕疵個案。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府編採購13.5萬份緊急避難包及救護包發送家戶，有民眾貼文稱救護包內的LED手電筒充電時冒煙，消防局表示，此案件應為瑕疵個案。記者王思慧／攝影

避難包 花蓮縣政府 獨居老人

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