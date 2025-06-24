花蓮溪出海口開發民宿 縣府釋疑

花蓮溪出海口附近有業者興建民宿，2023年遭前立委陳椒華質疑違法使用生態保護用地，隨建物主體陸續興建成形，近日引起「假民宿、真飯店」違法開發爭議。縣府回應，該用地屬丙種建築用地，不在國家級濕地範圍，業者依法申請，後續會嚴格把關。

陳椒華曾質疑在壽豐鄉山嶺段興建的民宿侵占國有地，也違法使用生態保護用地等，當時縣府強調會依相關民宿管理辦法，包含是否取得建照、使用執照，並會同建管、地政與農業等單位審核處理。

如今建物已有雛形，在花蓮溪出海口相當醒目，有民眾在網路上發文質疑「假民宿真飯店?」縣府建設處長鄧子榆回應，該基地不在內政部國家級濕地「花蓮溪口濕地保育利用計畫」範圍內，屬丙種建築用地，建蔽率40％、容積率120％，已合法取得建築執照，完成山坡地水土保持計畫，開發過程依法規辦理。

鄧子榆表示，外界質疑申請人以「假民宿、真飯店」規模規避環評，經調閱個案申請資料，建物規畫為地上4層，1至3樓為餐廳，4樓為住宿空間，建照申請用途明確載明「餐廳及住宿使用」，未超過民宿管理辦法15間以下及樓地板面積規定。