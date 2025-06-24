旭丘指揮所揉合藝文味 變身基隆新地標

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」即日起開放參觀，市長謝國樑宣布，指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆注入嶄新文化能量，透過藝術策展、體驗教室、裝置藝術及文化導覽，重新詮釋這座歷史場域的文化底蘊。

旭丘指揮所位在中正區正榮街國軍基隆正榮院區附近的旭丘山頂，國家文化資產網介紹指揮所原是日治時期，基隆市役所為紀念基隆築港功勞者松本虎太，籌資興建的「松本紀念館」，完工日期是昭和12年（1937年）。

二戰時期日軍徵用，做為高砲陣地。二戰後屬軍方管制區，戰後擔任台灣省行政長官兼台灣省警備總司令的陳儀，曾因228事件被短暫押解此處。海巡署成立後在2000年接管使用，2015年10月27日登錄為基隆歷史建築。

謝國樑等人昨點亮象徵希望與活力的「旭光之心」裝置藝術，仙洞國小太鼓隊氣勢磅礡開場，啟動旭丘指揮所全新篇章。

謝國樑說，旭丘指揮所開放後，將不再只是塵封的歷史遺址，而是充滿生機的文化與想像的孵化地，承載著歷史記憶，也承接無限未來，成為市民與來自世界各地旅人交流、對話場域。

開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」。因為曾是陣地，主建物頂樓有設置清法戰爭史料，也是欣賞港景、落石好去處。

開幕特展即日起持續至11月23日，周一休館。開放時間為上午11時至下午6時，7、8月暑假的周五、周六延長開放到晚間8時。