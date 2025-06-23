基市累計超過900名防災士 學者、校長和里長都報名受訓

基隆市消防局今天表示，今年度第2梯次防災士擴大培訓課程，吸引各行各業50名市民參與，讓學員學習災害知識、急救技能及社區防災策略，成為社區防災韌性的堅強後盾。氣候變遷災害規模擴大，平時防災準備更顯重要，全市已累計超過900名合格防災士，有助於降低災損風險。

消防局為提升基隆市整體災害應變與社區自助互助能力，2018年起推動防災士制度，持續培訓在地民眾參與防災工作。今年第2梯次課程21、22日在災害應變中心舉辦，透過兩天密集且實務導向的課程，讓學員學習災害知識、急救技能及社區防災策略。

這個梯次課程安排學者洪志評分享近年災害特性、防災士任務及社區防災資訊掌握。急救課程由救護教官曾慶祥與EMTP助教吳秉毅指導，帶領學員實作CPR與AED操作，以及讓學生熟悉利用三角巾固定、彈性繃帶止血的操作使用。

居家與社區防護由消防局科長陳進源介紹地震認識與居家防護技巧，宣導從防災到減災的作法。安樂分隊長黃軍緯示範火災應變演練，強化家庭與社區在面對火災時的應變能力。防災計畫及避難收容實作由學者莊睦雄引導學員分組討論與情境演練，透過工作坊的形式讓學員參與討論分享意見。

課程尾聲讓參訓學員分享參訓心得，仙洞國小校長江照男表示，這次的課程讓他深刻體會到防災教育對學校與家庭的重要性，去年「0403地震」發生後，迅速帶領學校師生自主前往學校後山進行避難的真實經驗。

中正區正砂里長陳枋菱說，身為里長肩負社區安全守護的責任，此次參訓讓她更了解在災害發生時，如何帶領里民應變、協助避難與組織社區資源。住宅用火災警報器」對於早期發現火災的幫助，希望把這次課程的經驗，轉化成實際行動規劃，推動社區防災演練。

氣象專家林得恩說，參加防災士訓練讓他對前線防救災人員，以及社區防災士的角色有更深刻的體會。未來在進行氣象預報與防災宣導時，會更重視資訊傳遞的時效與精準度，並加強與基層防災士和社區的合作，讓防災資訊真正落實在每一個家庭。