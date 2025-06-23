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基智憶起玩學堂校外教學 安排家屬陪長者出門延緩失智

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，今天帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。

衛生局表示，為了促進失智長者社交力及專注力，也讓家屬暸解失智者出遊是挑戰但不艱難，自2022年起持續辦理基智憶起玩學堂校外教學活動，頗受好評。繼挖地瓜、擂茶捏陶後，今年安排全市11處失智社區服務據點，共280名長者與家屬前往宜蘭傳藝中心，讓家屬與失智長輩有更多的互動，建立屬於每個家庭獨有的美好回憶。

到了傳統藝術中心宜蘭園區，藉由專業老師指導，長者們緊握著親手完成的琉璃珠鑰匙圈，看到色彩斑斕的琉璃珠，勾起長者童年時期玩玻璃彈珠的回憶。「齊天大聖鬧龍宮」表演生動熱鬧，長者們紛紛拍手叫好，笑聲與掌聲不斷，長者在適當引導與陪伴下，享有更豐富的社交生活。

衛生局長張賢政也參與今天的活動，肯定長者參與服務據點課程，並鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，一同創造珍貴回憶，有效達到延緩失智退化的目標。衛生局未來將持續提供創新服務，像是「憶起奧運會」、「益口銅身」等活動，讓每一位長者能在熟悉的社區中安心老化、活力生活。

基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今舉辦「基智憶起玩學堂」校外教學活動，帶領長者及家屬從失智據點搭車，前往國立傳統藝術中心宜蘭園區，藉以鼓勵家屬多陪伴長者走出家門，強化社交能力與注意力，達到延緩失智退化的目標。圖／基隆市衛生局提供

衛生局 社交 失智

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