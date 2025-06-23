花蓮溪出海口違法開發假民宿真飯店？ 縣府回應了

花蓮溪出海口附近有業者興建民宿，2023年遭前立委陳椒華質疑違法使用生態保護用地，隨建物主體陸續興建成形，近日引起「假民宿、真飯店」違法開發爭議。縣府回應，該用地屬丙種建築用地，不在國家級濕地範圍，且業者均依法申請，後續會嚴格把關未來使用情形。

2年前陳椒華曾質疑在壽豐鄉山嶺段興建的民宿侵占國有地，也違法使用生態保護用地等，當時縣府強調會依相關民宿管理辦法，包含是否取得建照、使用執照，並會同建管、地政與農業等單位審核處理。

如今建物興建已有雛形，在花蓮溪出海口相當醒目，有民眾在網路上發文質疑是否是「假民宿真飯店」，認為業者違法開發。

縣府建設處長鄧子榆回應，經初步查詢，該案基地位在壽豐鄉山嶺段，確認不在內政部國家級濕地「花蓮溪口濕地保育利用計畫」範圍內，用地屬於丙種建築用地，建蔽率40％、容積率120％，依建築法規申請並已合法取得建築執照，也完成山坡地水土保持計畫，目前整體開發流程均依法規辦理。

鄧子榆表示，有關外界質疑申請人以「假民宿、真飯店」規模規避環評一事，經調閱個案申請資料，建物規畫為地上4層，1至3樓為餐廳，4樓為住宿空間，建照申請用途明確載明為「餐廳及住宿使用」，未超過民宿管理辦法 15間以下及樓地板面積的規定。

地政處副處長林輝雄說明，有關用地編定部分，經調閱個案資料，申請人依內政部全國區域計畫法、制訂非都市土地使用分區圖及編訂各種使用地作業須知等相關規定，以及提供內政部環境敏感地區60項查詢資料，其位於沿海自然保護區尚未納入其他法令保護區、核定計畫或未有補償措施前土地，依規得依第一次編定時使用現況編定。