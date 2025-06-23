基隆河瑞芳段水岸改善工程啟動 打造休憩親水廊道

為改善基隆河瑞芳段左岸空間狹小、動線不良等問題，並滿足三爪子坑地區居民的親水與休憩需求，中央推動「基隆河左岸瑞芳介壽橋至圓山橋設施改善工程」，以分年分段方式進行水岸步道及防洪設施優化。此案由立法委員廖先翔大力推動，成功爭取中央支持與經費挹注，今(23)日也前往工區視察工程進度，展現高度關注與支持。

立法委員廖先翔表示，基隆河左岸長期缺乏完善的親水及休憩空間，對居民生活品質造成限制。此次工程不僅提升防洪安全，也將提供民眾一條結合生態、運動與生活的水岸廊道。他強調，會持續爭取資源，確保工程如期如質完成，讓瑞芳的河岸成為市民生活的一部分。

瑞芳區長楊勝閔指出，此次改善工程是地方期待已久的民生建設，未來從介壽橋一路連接至瑞芳運動公園，將成為民眾散步、騎車、親水休閒的重要據點。

爪峰里長簡明慧也說，地方居民對這項工程高度肯定，尤其是高灘地與步道的整合設計，有望活化沿岸空間。

新峰里長黃茂峻則表示，期盼未來能持續延伸更多水岸空間，讓更多人走入河岸、親近自然。

目前工程第一階段瑞芳橋至新柑橋段已動工，總長850公尺，進行堤防加固與水岸步道新設；第二階段將於115年展開，完成介壽橋至瑞芳橋段步道串連與環境優化。全數完成後，將大幅提升防洪安全與民眾生活品質，為瑞芳帶來嶄新的水岸風貌。