快訊

一波三折！罷免李坤城案最終不送件 領銜人「雙手空空」赴選委會：已盡力

影／「阿家生蠔」老闆罵韓女星 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

討好川普卻遭背叛 以伊衝突升高恐重創波斯灣國家經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

旭丘指揮所開放參觀...掀開神秘面紗 變身城市文化新地標

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，基隆市長謝國樑等人今天到指揮所參加開幕儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，基隆市長謝國樑等人今天到指揮所參加開幕儀式。記者邱瑞杰／攝影

基隆歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，市長謝國樑今天到主持開幕儀式，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆注入嶄新文化能量。文化觀光局期許透過藝術策展、體驗教室、裝置藝術及文化導覽，重新詮釋這座歷史場域的文化底蘊與價值。

九丘指揮所位在中正區正榮街國軍基隆正榮院區附近的旭丘山頂，國家文化資產網介紹指揮所原是日治時期，基隆市役所為紀念基隆築港功勞者松本虎太，籌資興建的「松本紀念館」，完工日期是昭和12年（1937年）。

二戰時期日軍徵用，做為為高砲陣地。二戰後屬軍方管制區，戰後擔任台灣省行政長官兼台灣省警備總司令的陳儀，曾因228事件被短暫押解此處。海巡署成立後在2000年接管使用，2015年10月27日登錄為基隆市歷史建築。

財團法人基隆市文化基金會今天在旭丘指揮所舉辦開幕活動，安排謝國樑等人共同點亮了象徵希望與活力的「旭光之心」裝置藝術，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆這座城市注入嶄新的文化能量。

開幕活動安排基隆市仙洞國小太鼓隊氣勢磅礡開場，以充滿節奏感與生命力的鼓聲，啟動旭丘指揮所全新篇章。

謝國樑表示，旭丘指揮所正式開放後，將不再只是塵封的歷史遺址，而是充滿生機的文化與想像的孵化地。它承載著基隆的歷史記憶，也承接著基隆無限的未來，更將成為市民朋友與來自世界各地旅人交流、對話的場域。

開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」，以及5校小學生田野創作「小小導覽員帶你遊正濱，二信高中學生作品也應邀參展，呈現基隆創意美學。因為曾是陣地，主建物頂樓有設置清法戰爭史料，同時也是欣賞港景、落石的好去處。

「旭光之心・四時光」燈光裝置藝術，光影交織巧妙呈現「旭丘晴嵐」、「旭崗日出」迷人意象。4個不同光暈代表4個不同的光影流轉，訴說著旅人們在此駐足的美好記憶與動人故事。藝術策展規畫黑板共創區，邀請親子與旅人一同揮灑創意，在黑板上自由塗鴉，重溫童年時光的美好記憶。

旭丘指揮所未來將舉辦主題展覽、藝文活動、走讀導覽與假日市集等活動，打造充滿人文氣息的城市生活據點，為城市注入源源不絕的創新文化能量。旭丘指揮所開幕特展從明天起展出到11月23日，每周一休館。開放時間是上午11時至下午6時，7、8月暑假的周五、周六延長開放到晚間8時。

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地二信高中學生美術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地二信高中學生美術作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，基隆市長謝國樑等人今天到指揮所參加開幕儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，基隆市長謝國樑等人今天到指揮所參加開幕儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，因為曾是軍事據點，主建物頂樓有清法戰爭史料介紹，也是欣賞海景的好去處。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，因為曾是軍事據點，主建物頂樓有清法戰爭史料介紹，也是欣賞海景的好去處。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，因為曾是軍事據點，主建物頂樓有清法戰爭史料介紹，也是欣賞海景的好去處。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，因為曾是軍事據點，主建物頂樓有清法戰爭史料介紹，也是欣賞海景的好去處。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，因為曾是軍事據點，主建物頂樓有清法戰爭史料介紹，也是欣賞海景的好去處。記者邱瑞杰／攝影
基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，因為曾是軍事據點，主建物頂樓有清法戰爭史料介紹，也是欣賞海景的好去處。記者邱瑞杰／攝影

歷史建築 基隆

延伸閱讀

選情告急？周末連三場與徐巧芯合體反罷 趙少康：有危機意識是好事

罷免林沛祥將投票 謝國樑嘆遺憾：協助讓罷免不會成功

基隆彩色屋朝聖 卓揆：加速研議獎勵青年返鄉創業計畫

金鷹獎表揚345人 謝國樑：拔尖教育有成有捨建中留基隆

相關新聞

宜蘭歌仔戲文物普查發現50年歷史經典戲服 資深藝師純手工

宜蘭素有「歌仔戲故鄉」美譽，縣府不但打造收藏文物的台灣戲劇館，還成立蘭陽戲劇團傳承，並向中央爭取經費辦理歌仔戲文物普查，...

旭丘指揮所開放參觀...掀開神秘面紗 變身城市文化新地標

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，市長謝國樑今天到主持開幕儀式，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新...

原民會展演勇士舞遭提告 奇美部落敗訴不排除聲請釋憲

原住民族委員會2018年在南島民族論壇，展演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為，傳統智慧創作專用權遭侵害憤而提起國...

花蓮平和招呼車站轉型文化驛站 部落展老照片講歷史

花蓮縣壽豐鄉平和車站過去是「池南驛」，在日據時期為木瓜山林場伐木轉運站，43年前降等為無人招呼站後落沒。當地阿美族吉阿都...

基隆外木山海興游泳池 抽乾海水大掃除

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不少民眾海泳。市府和海興游泳協會昨封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出...

403地震崩塌 花蓮同禮部落步道修復

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道去年在403強震崩塌，部落族人與太管處合作，克服地形、氣候與工程等挑戰，歷經1年修復，沿線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。