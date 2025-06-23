旭丘指揮所開放參觀...掀開神秘面紗 變身城市文化新地標

基隆市歷史建築「旭丘指揮所」24日起開放參觀，市長謝國樑今天到主持開幕儀式，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆注入嶄新文化能量。文化觀光局期許透過藝術策展、體驗教室、裝置藝術及文化導覽，重新詮釋這座歷史場域的文化底蘊與價值。

九丘指揮所位在中正區正榮街國軍基隆正榮院區附近的旭丘山頂，國家文化資產網介紹指揮所原是日治時期，基隆市役所為紀念基隆築港功勞者松本虎太，籌資興建的「松本紀念館」，完工日期是昭和12年（1937年）。

二戰時期日軍徵用，做為為高砲陣地。二戰後屬軍方管制區，戰後擔任台灣省行政長官兼台灣省警備總司令的陳儀，曾因228事件被短暫押解此處。海巡署成立後在2000年接管使用，2015年10月27日登錄為基隆市歷史建築。

財團法人基隆市文化基金會今天在旭丘指揮所舉辦開幕活動，安排謝國樑等人共同點亮了象徵希望與活力的「旭光之心」裝置藝術，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆這座城市注入嶄新的文化能量。

開幕活動安排基隆市仙洞國小太鼓隊氣勢磅礡開場，以充滿節奏感與生命力的鼓聲，啟動旭丘指揮所全新篇章。

謝國樑表示，旭丘指揮所正式開放後，將不再只是塵封的歷史遺址，而是充滿生機的文化與想像的孵化地。它承載著基隆的歷史記憶，也承接著基隆無限的未來，更將成為市民朋友與來自世界各地旅人交流、對話的場域。

開幕展覽主題是「迎向旭丘」，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」，以及5校小學生田野創作「小小導覽員帶你遊正濱，二信高中學生作品也應邀參展，呈現基隆創意美學。因為曾是陣地，主建物頂樓有設置清法戰爭史料，同時也是欣賞港景、落石的好去處。

「旭光之心・四時光」燈光裝置藝術，光影交織巧妙呈現「旭丘晴嵐」、「旭崗日出」迷人意象。4個不同光暈代表4個不同的光影流轉，訴說著旅人們在此駐足的美好記憶與動人故事。藝術策展規畫黑板共創區，邀請親子與旅人一同揮灑創意，在黑板上自由塗鴉，重溫童年時光的美好記憶。