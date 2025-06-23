原民會展演勇士舞遭提告 奇美部落敗訴不排除聲請釋憲

原住民族委員會2018年在南島民族論壇，展演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為，傳統智慧創作專用權遭侵害憤而提起國賠訴訟，一、二審皆敗訴，經上訴後最高法院裁定駁回。原民會願意與部落和解，族人則強調會抗爭到底，不排除聲請釋憲與倡議修法。

原民會2018年8月1日舉辦南島民族論壇，開幕典禮出現奇美部落勇士舞，引起部落不滿，指出勇士舞已取得傳統智慧財產權，原民會卻未經部落授權同意，擅自利用傳統智慧創作，侵犯部落禁忌、文化與慣習，損及部落名譽，向原民會求償國賠300萬元。

經過法院審理，奇美部落一、二審敗訴，經上訴後，最高法院於5月29日裁定駁回，部落發聲明深表遺憾，認為法官再度顯示主流社會對原住民族文化的不重視、缺乏理解，更是現在各族面臨的現況；原民會則透過新聞稿表示尊重司法決定，期盼與部落溝通尋求和解，讓爭議早日落幕。

奇美部落21日舉辦部落說明會，向族人說明敗訴過程及原因，邀請台東都蘭部落族人分享長年在東海岸抗爭的經驗，提出組成同盟向原民會與社會大眾發聲，抗議「原住民族傳統智慧創作保護條例」無法保護原住民族傳統智慧創作文化權。

奇美村長蔣國雄表示，部落不會因敗訴停下來，未來不論是抗爭或是法律途徑都會堅持下去、抗爭到底，要捍衛部落文化價值與文化權。

奇美部落族人丁至軒表示，族人已達成共識，這段期間將會用自己的倡議方式，探討條例保護的對象是族人還是原民會，同時也會與其他部落或關注議題的非原團體合作，希望引起更多社會大眾關心。

丁至軒提到，原民會表面上雖然想與部落和解，卻與部落一路互告到最高法院，原民會就是傳智條例的訂定政府單位，有「球員兼裁判」的嫌疑，部落不排除聲請釋憲，並在這段時間持續與律師討論，後續向憲法法庭檢討法規與判決是否違憲，並針對規範不足保障原住民族的範圍提出修法。