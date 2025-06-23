「2025宜！蘭新創力競賽」參賽隊伍創新高 AI科技照顧毛小孩奪冠

宜蘭縣政府與國立宜蘭大學共同舉辦的「2025宜！蘭新創力競賽」今天舉辦頒獎典禮，今年參賽隊伍創歷年新高，競爭激烈、產品多元，除了首次有新住民朋友參加，拿下學生組第一名的「遠端認養APP」，採遠端監控與AI健康數據分析，提升流浪動物照顧品質，科技結合公益，獲評審一致好評。

「宜！蘭新創力競賽」邁入第4屆，每年持續擴大規模，今年共48組團隊參賽，比去年增加13隊，創歷年新高，愈來愈多青年投入競賽平台，提出創新創業或品牌精進想法，提升軟實力。

此次競賽分「學生組」及「社會組」，通過初選的團隊需再完成10小時以上創業培訓課程，才能進入決賽。學生組選出前3名及佳作，可獲獎金及獎狀，同時取得企業人才培育、投資、行銷推廣相關媒合資源；社會組又分「包裝設計類」與「產品開發類」兩大類別，期望能精確洞察青創團隊需求，兩大類別不分名次選出8組優勝，由宜大協助鏈結專家業師輔導諮詢，協助把創新想法具體實現。

評選揭曉，學生組第1名團隊「AI宜創毛焦點」、第2名「漁見未來」、第3名「場域微光工作室」、佳作「時鹿」與「蘭境虛實旅人」，冠軍隊由龍華科技大學及中原大學學生組成開發「遠端認養APP」，整合即時影像監控與AI健康數據分析，提升流浪收容動物的照顧品質與認養率，獲得一致好評。

社會組選出8組優勝團隊，「包裝設計類」獲選原木文創、鹿苑時光匠、秀美食越南果凍花；「產品開發類」則是大禾蜜工坊、水行俠、食在環保、優平台與織香日和，產業多元，橫跨農林產業、低碳旅遊、無毒包材、生活香氛與健康食品，也是首次有新住民的創業團隊參與，展現多元文化融合與創新。

代理縣長林茂盛表示，縣府陪伴青年朋友培植實力及提供創業資源，輔導優秀的青創品牌，除持續辦理創業課程與交流講座，提升品牌軟實力，也舉辦展覽及市集等活動，協助行銷，近年來更透過產官學合作，幫助實踐創業夢想。

國立宜蘭大學校長陳威戎指出，該校創新育成中心以培育及輔導地方產業的創新發展為主，提供良好開發環境與研究團隊，積極連結外部資源協助青年學生創業，盼與縣府合作為宜蘭青年打造多元的創業支持系統。