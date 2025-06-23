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宜蘭歌仔戲文物普查發現50年歷史經典戲服 資深藝師純手工
宜蘭素有「歌仔戲故鄉」美譽，縣府不但打造收藏文物的台灣戲劇館，還成立蘭陽戲劇團傳承，並向中央爭取經費辦理歌仔戲文物普查，今天公布第2期普查成果，從坊間收集到270餘件文物，其中有兩件戲服自製、自用至今50年，兼融傳統工藝與實務創作，決定納入列冊追蹤的私人文物。
第1期歌仔戲文物普查於2023年完成，主要是示範性質，由壯三新涼樂團的歌仔戲文物為主；第2期普查去年進行至今，展現頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市等地歌仔戲文物調查成果，收集270幾件珍貴戲服與配件，並結合研究成果，今天在五穀廟分享展示部分文物。
文化局表示，展示文物包括國立宜蘭高商存留的皇帽、鳳冠、流蘇三寸金蓮鞋、刺繡藍旗鞋及都馬靴等，其中兩件戲服納入「列冊追蹤」亮點文物，分別是李阿貴自製武生戲服「黃地綠紋花草亮片武甲」與林桂芳手工製作的「紫地亮片孔雀花紋老旦帔」，兩件由資深藝師縫製的經典戲服已有50年歷史，細膩工法與傳統圖紋展現戲曲服飾工藝美學。
文化局說，自製戲服與傳統由專業廠商生產的戲服相比，更能體現地方劇團藝師在有限資源下的創意實踐與身體經驗，其構形、選材與裝飾圖案融合劇團風格、角色習慣與個人手藝特色，展現民間藝人傳統工藝與實務經驗的創作成果，具極高辨識度與研究價值。
代理縣長林茂盛表示，歌仔戲是宜蘭引以為傲的傳統表演藝術，透過2期累積的文物普查成果，讓大家更了解歌仔戲發展歷程與傳承軌跡，見證歷代藝師、劇團與地方社群共同努力的成果，建構有形與無形文化資產的珍貴寶庫。
文化局說，為了讓珍貴文化記憶再現光彩，縣府未來持續擴大盤點普查範圍，徵詢各劇團及相關社團對文物保存意願，希望透過系統調查與保存，見證歌仔戲文物的工藝美學與時代演變，尋找更適切的傳承路徑，守護歌仔戲文化的過去、現在與未來。
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